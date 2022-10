सिरसा नागरिक अस्पताल में खूनी संघर्ष, आरोपी ने युवक के सिर में मारी गोली, सीसीटीवी में कैद वारदात

सिरसा नागरिक अस्पताल में खूनी संघर्ष (bloody clash in sirsa civil hospital) हुआ. इस वारदात में एक युवक सिर में गोली लगने की वजह से घायल हो गया. घायल युवक का हिसार के निजी अस्पताल में इलाज जारी है.

बाबा गैंग के सरगना मनीष कलियाणा के मकान पर चला बुलडोजर, पंचायत की जमीन पर किया था कब्जा

हरियाणा सरकार द्वारा अपराध और नशे की तस्करी में शामिल लोगों के अवैध मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में आज गैंगस्टर मनीष कलियाणा के मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया. मनीष पर आरोप है कि उसने यह मकान पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया था.

रेवाड़ी में चोरों ने बैंक कर्मचारी के घर लगाई सेंध, 13 लाख के गहने और नकदी चोरी

रेवाड़ी में चोरी (theft case in rewari) का मामला सामने आया है. यहां बीती रात चोरों ने बैंक कर्मचारी के घर में सेंध (theft at bank employee house in rewari) लगाकर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया.

हरियाणा और यूपी को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल के पास अवैध खनन जारी, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल के नजदीक धड़ल्ले से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा (illegal mining in yamunanagar) है. जिससे निर्माणाधीन पुल के अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है. अवैध खनन पर रोक को लेकर एडवोकेट वरयाम सिंह ने कोर्ट में याचिका लगाई है.

SYL विवाद पर बोले भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह, पंजाब नहीं रोक सकता हरियाणा का पानी

भिवानी-महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह ने सतलुज-यमुना लिंक नहर को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दे दिया है, तो पंजाब का कोई हक नहीं बनता कि वह हरियाणा के पानी को रोके. उन्होंने कहा कि भिवानी का खेड़ा गांव अरविंद केजरीवाल का पैतृक गांव है उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात करनी चाहिए.

फरीदाबाद ग्रीन फील्ड कॉलोनी के विकास कार्यों के जिम्मेदारी अब संभालेगा नगर निगम: CM

जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी के विकास कार्यों को लेकर कहा कि कि अब इसकी जिम्मेदारी नगर निगम संभालेगा.

Karnal Crime news: पबजी खेलते हुए लड़की से की दोस्ती, प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर किए वायरल

करनाल पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल (vulgar photo of girl viral on social media) करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने लड़की को बदनाम करने की नियत से उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की थी.

सोनीपत में टैक्सी ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, देर रात जस्ट डायल के जरिए हुई थीं कार की बुकिंग

Sonipat Crime news: सोनीपत के रोहट गांव के पास शनिवार देर रात मिले शव की आखिरकार पहचान हो गई है. शव टैक्सी चालक मोहित का है जो कि पानीपत जिले के तहसील कैंप एरिया का रहने वाला है. टैक्सी ड्राइवर मोहित की गोली मारकर हत्या की गई (Taxi driver shot dead in Sonipat) है.

गुरुग्राम में पटाखा गोदाम पर सीएम फ्लाइंग का छापा, 80 लाख रुपये के पटाखे जब्त

गुरुग्राम में दीपावली के त्योहार से पहले स्टॉक किए गए 80 लाख रुपये के प्रतिबंधित पटाखे पकड़े (Banned Firecrackers Worth Eighty Lakh Rupees) गए है. सीएम फ्लाइंग ने अन्य विभागों की टीम के साथ मिलकर डाबोदा गांव में बने गोदाम पर छापेमारी की.

4 दिन पहले हुए झगड़े की रंजिश में व्यक्ति की ईंटो से कुचलकर हत्या, गांव के चौपाल के पास मिला शव

सोनीपत के पहलादपुर किडोली गांव में देर रात को एक व्यक्ति की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी (Man Murdered In Sonipat after Crushed by Bricks) गई. हत्या का आरोप गांव के ही एक व्यक्ति पर लगा है. आरोप है कि आरोपी मनीष ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस ने मृतक के भतीजे की शिकायत पर एक नामजद व अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.