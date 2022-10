हरियाणा में पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद लोगों ने जताई खुशी, कहा- विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

भिवानी: हरियाणा में पंचायत चुनाव (panchayat elections in haryana) की घोषणा हो चुकी है. हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर चुनाव होंगे. जबकि सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव होंगे.

राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती बाहर होने पर पहलवान योगेश्वर दत्त ने जताई नाराजगी, बोले- खिलाड़ियों पर पड़ेगा असर

साल 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर (wrestling out of commonwealth games) कर दिया गया है. इससे हरियाणा के पहलवानों में खासा रोष है. पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी इसपर निराशा जताई है.

हरियाणा पुलिस ने यूपी में किया अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी संख्या में असलहा बरामद

नूंह पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को कब्जे में ले लिया है. पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लेकर उससे गहनता से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपी ने यूपी के झुप्पा गांव में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री (Nuh Police raid in illegal arms factory) की जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री पर छापेमारी की.

हरियाणा में दो चरण में होंगे पंचायत चुनाव, ये है पहले चरण में 10 जिलों की वोटिंग का शेड्यूल

हरियाणा में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है. पहले चरण में हरियाणा के 10 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे. दूसरे जिलों में चुनाव की घोषणा बाद में होगी. पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है.

आदमपुर उपचुनाव: सतेंद्र सिंह होंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, सुशील गुप्ता ने किया ऐलान

सतेंद्र सिंह आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार (Aam Aadmi Party candidate Satendra Singh) होंगे. शुक्रवार को हरियाणा प्रभारी सांसद सुशील गुप्ता ने इसकी घोषणा की. इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल को आना था लेकिन उनका दौरा कैंसल हो गया.

गन्ने की राशि का भुगतान किसान हित में सर्वोपरि-सहकारिता मंत्री

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक (Review meeting in Haryana) कर उन्हें किसानों के हित में लिए गए निर्णय को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी मिले किसानों के गन्ने की भुगतान को समय पर सुनिश्चित करें.

Fire news in karnal: कोचिंग सेंटर में रखे गए अवैध पटाखों में लगी भीषण आग, सदर बाजार में मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक त्योहारी सीजन में प्रतिबंध के बावजूद गैर कानूनी तरीके से सदर बाजार इलाके में स्थित राघव कोचिंग सेंटर में पटाखों का जखीरा रखा गया (Fire in illegal firecracker warehouse) था. शुक्रवार को अचानक इस पटाखों के स्टॉक में आग लग गई. बिल्डिंग से निकलते धुंए और आग की चिंगारियों को देखकर आशंका जताई जा रही है कि शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी है. हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही (Fire news in karnal) है.

Rewari Crime news: रेवाड़ी में दुकानदार का किडनैप कर बुरी तरह पीटा, चलती गाड़ी से हाईवे पर फेंका

Rewari Crime news: रेवाड़ी में एक दुकानदार को अगवा कर मारपीट करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में अपहरण व मारपीट का केस दर्ज किया है.

सोनाली फोगाट हत्याकांड: परिवार को मिली गुमनाम चिट्ठी, स्थानीय बीजेपी नेता पर हत्या का आरोप

दिवंगत बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के परिजनों को गुमनाम चिट्ठी (sonali phogat family received anonymous letter) मिली है. चिट्ठी लिखने वाले ने दावा किया है कि सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे स्थानीय बीजेपी नेता का हाथ है.

Murder In Panipat : 2 माह पहले हुई कहासुनी का बदला लेने के लिए दोस्त ने कर दी दोस्त की हत्या

पानीपत के कुलदीप नगर में 24 साल के युवक की हत्या कर दी गई. करीब 2 महीने पहले हुई मामूली हाथापाई का कलयुगी दोस्त ने बदला (Youth kills friend to take revenge for slap) लिया. साथ में सो रहे दोस्त की बेरहमी से हत्या (Murder In Panipat) करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया.