हरियाणा के मुख्य सचिव ने 7 देशों के राजदूतों के साथ की अहम बैठक, सीएम खट्टर भी रहे मौजूद

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 7 देशों के राजदूतों के साथ एक अहम बैठक (Ambassador of seven countries in Chandigarh) की. बैठक में राजदूतों ने हरियाणा सरकार की शुरू की गई निवेश को लेकर अनुकूल नीतियों और अनूठी पहलों की सराहना की. बैठक में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई.

इस दिन होगा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन, परीक्षार्थी नोट कर लें तिथि

हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा की तिथियों में कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है. 12 और 13 नवंबर की बजाए 13 व 14 नवंबर को एचटेट परीक्षाओं का आयोजन हो सकता है.

यमुनानगर में भावी सरपंच उम्मीदवार के घर पर फायरिंग, खौफ में ग्रामीण, चुनाव नहीं लड़ेगी महिला

हरियाणा में पंचायत चुनाव (panchayat elections in haryana) धीरे-धीरे खूनी रूप लेता जा रहा है. दरअसल यमुनानगर के बाल छप्पर गांव में देर रात उस वक्त दहशत मच गई, जब अज्ञात बदमाशों ने सरपंच पद के दावेदार के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग (firing on sarpanch candidate house) कर दी.

गैंगस्टर कौशल के शार्प शूटर संदीप बंदर के भाई के घर NIA की छापेमारी, स्थानीय पुलिस रही साथ

गुरुग्राम में भी एनआईए की टीम ने गैंगस्टर कौशल के शार्प शूटर संदीप बंदर (sharp shooter sandeep bandar) के भाई अनिल के घर छापेमारी की. एनआईए की इस छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस भी साथ रही.

करवाचौथ के दिन की लव मैरिज, दो दिन बाद पति के सामने लगा लिया मौत को गले

पानीपत में एक नवविवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर (Newlyweds commit suicide in Panipat) ली. जहर खाने से पहले उसने एक पत्र लिखा. बता दें कि मृतका ने करवाचौथ के दिन परिवार वालों की मर्जी के बगैर कोर्ट मैरिज की थी.

गृहमंत्री अमित शाह का फरीदाबाद दौरा: पुलिस अलर्ट, सुरक्षा में तैनात रहेंगे तीन हजार पुलिसकर्मी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) फरीदाबाद के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं. उनका ये दौरान 27 व 28 अक्टूबर को होगा. इस दौरान जहां केंद्रीय मंत्री 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सेक्टर 12 स्थित हुडा ग्राउंड में एक रैली को संबोधित करेंगे, वहीं दूसरी ओर रैली के बाद वे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एवं अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.

लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटरों के घर NIA की रेड, राजू बसोदी और अक्षय पलड़ा के घर को खंगाला

सोनीपत में एनआईए की टीम ने लॉरेन्स बिश्नोई गैंग के शार्प शूटरों के ठिकानों पर छापा (nia raid on gangsters in sonipat) मारा. गैंगस्टर राजू बसोदी और अक्षय पलड़ा के ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की.

गैंगस्टर्स का केस लड़ने वाली वकील के घर भी NIA का छापा, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में रोष

गैंगस्टरों पर एनआईए की कार्रवाई जारी है. अब एनआईए के निशाने पर वो वकील भी आ चुके हैं, जिन्होंने गैंगस्टर के केस लड़े हैं. NIA ने चंडीगढ़ में वकील शैली शर्मा के घर 3 घंटे छापेमारी (nia raid lawyers house in chandigarh) की. बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने एनआईए की इस कार्रवाई के खिलाफ रोष जताया है.

भिवानी में सीएम फ्लाइंग की रेड, अवैध रूप से DAP खाद बेचने वाले दुकानदारों पर कसा शिकंजा

भिवानी के गांव जुई खुर्द में सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ने से दुकानदारों में हलचल मच गई. मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की छापेमारी में डीएपी के साथ अलग से दवाई बेचने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसा गया.

एनआईए का गैंगस्टर्स पर बड़ा एक्शन: हरियाणा समेत 5 राज्यों के 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापे

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (national investigation agency) ने भारत और विदेशों में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों के बीच उभरती गठजोड़ को खत्म करने के लिए हरियाणा समेत पांच राज्यों में गैंगस्टर्स (nia conducted raid on gangsters) के ठिकानों पर छापेमारी की है.