सोनाली फोगाट हत्याकांड: परिवार को मिली गुमनाम चिट्ठी, स्थानीय बीजेपी नेता पर हत्या का आरोप

दिवंगत बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के परिजनों को गुमनाम चिट्ठी (sonali phogat family received anonymous letter) मिली है. चिट्ठी लिखने वाले ने दावा किया है कि सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे स्थानीय बीजेपी नेता का हाथ है.

Murder In Panipat : 2 माह पहले हुई कहासुनी का बदला लेने के लिए दोस्त ने कर दी दोस्त की हत्या

पानीपत के कुलदीप नगर में 24 साल के युवक की हत्या कर दी गई. करीब 2 महीने पहले हुई मामूली हाथापाई का कलयुगी दोस्त ने बदला (Youth kills friend to take revenge for slap) लिया. साथ में सो रहे दोस्त की बेरहमी से हत्या (Murder In Panipat) करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया.

fireworks in Rewari: रेवाड़ी में सीएम उड़नदस्ते ने गोदाम पर मारा छापा, 13 क्विंटल पटाखे बरामद

रेवाड़ी में अवैध तरीके से बेचे जा रहे पटाखों के गोदाम में सीएम फ्लाइं ने छापा मारा है. छापे के दौरान लाखों का सामान बरामद किया गया है. पटाखों को कब्जे में लेकर टीम आगे की कार्रवाई में (CM Flying raid in firecrackers warehouse) जुट गई है.

Vegetable Price Haryana: महंगाई से सब्जियां हुई लाल, 100 रुपये प्रतिकिलो बिक रही धनिया और मिर्च

हरियाणा में फल सब्जियों के दाम रोजाना बदल रहे हैं. प्रदेश में आए दिन हरी सब्जियों की कीमत में रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज फिर हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन ने नए दाम (Fruits and Vegetables Price in Haryana) जारी कर दिए हैं. जानें आज क्या हैं हरियाणा में फल सब्जियों के दाम.

हरियाणा बीजेपी पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी पंचायती राज चुनाव- ओपी धनखड़

गुरुवार को पंचकूला में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक (haryana bjp meeting In panchkula) हुई. बैठक में हरियाणा में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया. बीजेपी ने हरियाणा में पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ने का फैसला किया है.

आदमपुर विधानसभा उपचुनाव: कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को मिल सकता है बीजेपी से टिकट

आदमपुर विधानसभा उपचुनाव (adampur assembly by election) को लेकर पंचकूला में बीजेपी की बैठक हुई. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि बैठक में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा हुई है.

राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता का विवादित बयान मामला, हरियाणा के गृहमंत्री बोले- माफी मांगे उदित राज

कांग्रेस नेता उदित राज के विवादित बयान पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया (anil vij on udit raj controversial statement) दी है. इसके अलावा विज ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा.

मानेरस भूमि अधिग्रहण मामला: किसानों और पुलिस के बीच हुई धक्कामुक्की, हिरासत में सैकड़ों किसान

मानेरस भूमि अधिग्रहण मामले में गुरुवार को गुरुग्राम में किसानों ने प्रदर्शन (farmers protest in gurugram) किया. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजदू रहीं. जैसे ही किसानों ने दिल्ली कूच शुरू किया तो पुलिस और किसानों के बीच धक्कामुक्की देखने को मिली.

कुरुक्षेत्र मे पराली जलाने के मामले में 10 किसानों का चालान, 25 हजार रुपये जुर्माना

हरियाणा में एक बार फिर पराली जलाने के मामले आने शुरू हो गये हैं. धान की फसल काटने के बाद किसान पराली में आग लगा रहे हैं. कुरुक्षेत्र में पराली जलाने के मामले (stubble burning in kurukshetra) में कृषि विभाग ने 10 किसानों पर जुर्माना लगाया है.

मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी, जानें कैसी है उनकी तबीयत

सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी तबीयत को लेकर डॉक्टर्स ने हेल्थ बुलेटिन (mulayam singh yadav health bulletin) जारी किया है.