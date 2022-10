तीन चरण में होंगे हरियाणा में पंचायत चुनाव, दूसरे चरण की तारीखों का ऐलान, 12 नवंबर को होगा मतदान

हरियाणा में पंचायत चुनाव (panchayat elections in haryana) दो नहीं बल्कि तीन चरण में होंगे. हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने शुक्रवार को दूसरे चरण की तारीखों का ऐलान किया.

राजस्थान में अवैध खनन के दौरान पहाड़ गिरा, हरियाणा के दो मजदूरों की मौत

भरतपुर के कामां में अवैध खनन (illegal mining in Bharatpur) के दौरान पहाड़ गिरने से हरियाणा के दो मजदूरों की मौत हो गई. रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल, राजस्थान के आश्रम में ठहरने की खबर

रोहतक: डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल (ram rahim parole) मिल गई है. खबर है कि राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है. गुरमीत राम रहीम को राजस्थान स्थित आश्रम में ले जाया जा सकता है. इससे पहले पैरोल को लेकर राम रहीम के परिवार ने आवेदन किया था. हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने राम रहीम की पैरोल को लेकर पुष्टि की थी.

आज भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा फरीदाबाद का खेड़ी पुल थाना, जानें क्या है पूरा मामला

फरीदाबाद में खेड़ीपुल थाना (Khedi Pul Police Station Faridabad) अभी भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है. इस थाने में अगर कोई केस हो जाए तो दूसरे थाने की पुलिस उस मामले पर कार्रवाई करेगी. खेड़ीपुल थाने की कोई भी भागेदारी इसमें नहीं होगी. क्या है पूरा मामला पढ़ें पूरी खबर

बारिश के बाद तालाब बना फरीदाबाद का ग्रीन फील्ड अंडर पास, लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर

पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ग्रीन फील्ड का अंडर पास (green field under pass faridabad) तालाब बन गया है. अडंरपास में पानी इतना ज्यादा है कि वहां निकलना नामुनकिन है. एक ट्रक भी अंडरपास के पानी में फंस गया है.

एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के बीच अहम बैठक आज, जल्द हो सकता है समाधान

सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर आज पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों बैठक होगी. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद इस मुद्दे का हल निकाल लिया जाएगा.

फिर बढ़े हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम, यहां देखें आपकी जेब पर कितना पड़ा असर

सरकारी तेल कंपनियों ने हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए (Petrol and Diesel New Rate In Haryana) हैं. बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती हैं. इसके तुरंत बाद ही नए रेट पर तेल की बिक्री शुरू हो जाती है.

हरियाणा में फल सब्जियों के दाम जारी, जानें आज के नए रेट

हरियाणा में फल सब्जियों के दाम रोजाना बदल रहे हैं. प्रदेश में आए दिन हरी सब्जियों की कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज फिर हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन ने नए दाम (Fruits and Vegetables Price in Haryana) जारी कर दिए हैं.

नूंह में बारिश के बाद जलभराव से बने बाढ़ से हालात, विधायक आफताब अहमद ने लिया जायजा

नूंह में भी बारिश की वजह से कई गांवों में जलभराव (water logging in nuh) हो गया है. जलभराव इतना है कि गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. जिससे लोग काफी परेशान हैं.

गुरुग्राम में नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर हमला, बाहर निकाल मस्जिद में लगाया ताला

साइबर सिटी गुरुग्राम में नमाज का मुद्दा एक बार फिर गरम हो गया है. दरअसल पटौदी के भोड़ा कलां एरिया में कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद में नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर हमला कर दिया है. आरोप है कि इन शरारती तत्वों ने नमाज पढ़ रहे लोगों से मारपीट कर उन्हें बाहर निकाल दिया.