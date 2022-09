करनाल में तम्बाकू न देने पर व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या, फोन करने पर नहीं पहुंची पुलिस व एंबुलेंस

करनाल के गांव नलीपुर में तम्बाकू न देने से मना करने पर युवक की हत्या करने का (murder in karnal) मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि हत्या की वारदात के बाद पुलिस व एंबुलेंस को फोन किया गया लेकिन कोई नहीं आया. पढ़ें पूरी खबर...

CM मनोहर लाल के साथ हुई भारतीय मजदूर संघ की बैठक, इन मांगों पर मिला आश्वासन

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ आज भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक (Bharatiya Mazdoor Sangh meeting) हुई. बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई. बैठक में भारतीय मजदूर संघ ने ठेका कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग के साथ ही कर्मचारियों की ईएसआई और पीएफ के संबंध में मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी. पढ़ें पूरी खबर...

हरियाणा में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर NIA की छापेमारी, टीम ने बरामद किए अहम दस्तावेज

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) सोमवार को आतंकवादियों और गैंगस्टरों की गतिविधियों के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में लगभग 50 स्थानों पर छापेमारी कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तथा गोल्डी बरार और जग्गू भगवानपुरिया के आवास समेत अन्य ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं. ये दोनों मूसेवाला की हत्या के मामले में भी आरोपी हैं. वहीं, एनआईए आज पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में छापेमारी (NIA raid in haryana) कर रही है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को आतंकवादियों और गैंगस्टरों की गतिविधियों के मामले में गैंगस्टर काला जठेड़ी के घर पर छापेमारी (NIA raid on gangster Kala Rana house) की है. गैंगस्टर काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि अनुराधा भी गैंगस्टर रही (gangster Kala Jathedi) है.

Sonali Murder Case: गोवा सरकार CBI को सौंपेगी जांच, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे प्रमोद सावंत

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि हरियाणा की भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच (Sonali Murder Case) को सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया गया है.

एनआईए की गैंगस्टरों के खिलाफ देश भर में (NIA raid on gangsters house in Gurugram) कार्रवाई जारी है. एनआईए की टीम ने गुरुग्राम के गांव नाहरपुर रूपा में गैंगस्टर कौशल चौधरी के घर रेड (NIA raid in (gangstar kaushal chaudhary house) की. कौशल चौधरी के अलावा एनआईए की टीम गैंगस्टर ने अमित डागर के घर भी छापेमारी कर छानबीन की. अलग-अलग राज्यों में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के 10 ठिकानों पर NIA की टीम ने दबिश दी है.

अपनी मांगों को लेकर किसान संगठन घेरेंगे हरियाणा सीएम हाउस, किसानों को रोकने के लिए पंचकूलों में पुलिस बल तैनात

हरियाणा के विभिन्न किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के आवास का (farmer protest in chandigarh) घेराव करेंगे. किसानों के घेराव को देखते हुए चंडीगढ़ के साथ लगती पंचकूला की सीमाओं पर पुलिस सुरक्षा बढ़ी दी गई है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को आतंकवादियों और गैंगस्टरों की गतिविधियों के मामले में गैंगस्टर काला राणा के घर पर छापेमारी (NIA raid on gangster Kala Rana house) की है. मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद है. फिलहाल एनआईए की टीम परिवार से पूछताछ कर रही है.

Woman attempts suicide in Panipat: पति के बाद प्रेमी ने ठुकराया तो महिला ने की खुदकुशी की कोशिश

पानीपत में प्रेमी से धोखा मिलने के बाद एक महिला ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की (Woman attempts suicide in Panipat) कोशिश की. बताया जा रहा है कि महिला को उसके पति ने भी छोड़ दिया था. पति के छोड़ने के बाद वह प्रेमी के साथ रह रही थी. अब प्रेमी ने भी उसे धोखा दे दिया तो आहत होकर उसने नहर में छलांग लगा दी.

सोनीपत रोड रेज केस: पुलिस ने थार मालकिन को किया गिरफ्तार, आरोपी बेटा और उसके दोस्त अभी भी फरार

पुलिस ने हरियाणा रोडवेज के चालक जगबीर की कुचलकर हत्या के मामले में थार गाड़ी की मालकिन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया (Sonipat Police Arrested Thar Car Owner) है. जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.