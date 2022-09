हरियाणा के किसान ने बेबी कॉर्न और मशरूम के खेती कर बनाई फूड प्रोसेसिंग यूनिट, किसान ऐसे बढ़ा सकते हैं आमदनी

किसाना कंवल सिंह ने परंपरागत खेती को छोड़कर साल 1997 में सबसे पहले बेबी कॉर्न और मशरूम की खेती करने की ठानी. उनका यह फैसला कामयाब रहा. दोनों फसलों से अच्छा मुनाफा हुआ. इसके बाद वो क्षेत्र में किसानों के लिए प्रेरणास्त्रोत बन (Progressive Farmer Kanwal Singh Chouhan) गए.

भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान

अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग (Demand of Ahir Regiment) को लेकर आंदोलनरत लोगों द्वारा 23 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाने का ऐलान किया गया है.

सोनीपत हनीट्रैप मामले में दो महिला समेत तीन गिरफ्तार, किसान को ब्लैकमेल कर मांगी थी 10 लाख

सोनीपत हनीट्रैप मामले (sonipat honeytrap case) में गन्नौर पुलिस ने दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीनों से पुलिस ने एक लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा है.

नूंह पुलिस ने 5 हजार रुपये के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, 3 साल से था फरार

नूंह पुलिस ने बीते तीन साल से वांक्षित चल रहे आरोपी शौकत को गिरफ्तार कर (Prize crook arrested in Nuh) लिया है. आरोपी पर हत्या के प्रयास सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

हरियाणा में तबादले के बाद 85 स्कूलों में 100 फीसदी टीचर, 126 में 80 फीसदी पद अभी भी खाली

शिक्षा विभाग में किये जा रहे तबादलों (teacher transfer in haryana) को लेकर विभाग की ओर से एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की गई है. शिक्षा विभाग 2016 से इसी तबादला नीति पर कार्य कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हर छात्र को गुणवत्तापरक शिक्षा देना है. इसके साथ ही शिक्षकों को भी ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना है ताकि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें. विभाग की ओर से तबादलों से पहले रेशनेलाइजेशन की जरूरत के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई.

10 करोड़ की लागत से नूंह में खुलेगा प्याज का उत्कृष्ट केंद्र, 180 किस्म की होगी खेती

हरियाणा के नूंह जिले के पिनगवां में प्याज का उत्कृष्ट केंद्र खोला (Onion Center of Excellence will open in Nuh) जाएगा. जिसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है. यह केंद्र 55 एकड़ जमीन पर करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा. यहां पर विशेष तौर पर प्याज की 180 किस्म की खेती की (180 varieties of onion will be cultivated in Nuh) जाएगी.

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हंगामा, छात्रा ने 60 लड़कियों का नहाते हुए वीडियो बना किया वायरल

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लड़कियों के नहाने का वीडियो बनाकर (Girl Records Video Of 60 Girls While Taking Bath )उन्हें कथित तौर पर लीक करने का मामला सामने आया है. वीडियो बनाने का आरोप हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की पर है.

road accident in Kurukshetra: कुरुक्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा, 4 की मौत, 10 घायल

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जीटी रोड पर एक ट्रैक्टर-ट्राली को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी. जिससे 4 लोगों की मौके पर मौत (road accident in kurukshetra) हो गई. 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Cyber Crime in Bhiwani: नशे की लत के कारण 3 सगे भाई बने साइबर ठग, साइबर क्राइम पुलिस भिवानी ने तीनों को दबोचा

नशे की लत ने तीन सगे भाईयों को नशेड़ी बना डाला. फिर नशे की लत के कारण ये साइबर फ्रॉड (Cyber fraud in Bhiwani) की वारदातों को अंजाम देने लग गये. भिवानी में आरोपियों ने साइबर फ्रॉड की वारदात को अंजाम दिया. जिसके बाद साइबर क्राइम पुलिस ने इन्हें दबोच लिया.

भिवानी में मिले डेंगू के 5 मरीज, मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट

भिवानी में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है. जिले में 5 डेंगू के (Dengue cases in Bhiwani) मरीज मिले हैं. डेंगू के मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लारवा की जांच कर उसे खत्म कर रही हैं.