चंडीगढ़ : कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों (kuldeep bishnoi may quit congress) के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं (Udai Bhan on Kuldeep Bishnoi) पड़ेगा. कांग्रेस बड़ी पार्टी है जिसमें नेताओं के आने-जाने से कोई खास फर्क नहीं (Congress on Kuldeep Bishnoi) पड़ता. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उदय भान ने बिश्नोई पर निशाना साधा और कांग्रेस की आगामी रणनीति के बारे में बताया.

कुलदीप बिश्नोई बिग जीरो हैं- दरअसल कुलदीप बिश्नोई ने एक ट्वीट (kuldeep bishnoi tweet) किया है. जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो जल्द ही कोई बड़ा फैसला है. उदय भान ने कुलदीप बिश्नोई (Udai Bhan on Kuldeep Bishnoi) पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जनता के नेता नहीं थे, उन्हें अपने पिता चौधरी भजन लाल की विरासत का लाभ मिल रहा था. बिश्नोई 6 महीने विदेश में रहते हैं, किसी का फोन नहीं उठाते, विधानसभा से लेकर पार्टी की बैठकों से नदारद रहते हैं. उन्होंने हरियाणा तो छोड़िये अपनी विधानसभा के लोगों की आवाज कभी विधानसभा में नहीं उठाई. कुलदीप बिश्नोई (Kuldeep Bishnoi) ने जब से राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी की पीठ पर छूरा घोंपा था, तबसे ही पार्टी ने इनसे पल्ला झाड़ लिया था. उनके जाने से कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बिग जीरो (Kuldeep Bishnoi is big zero) हैं उन्होंने आज तक अपने हलके की आवाज भी नहीं उठाई.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत.

मोल-भाव कर रहे थे बिश्नोई- लंबे वक्त से बिश्नोई पार्टी से नाराज चल रहे थे औऱ उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई (Kuldeep Bishnoi May Join BJP) जा रही थी. इसे लेकर उदय भान ने कहा कि बिश्नोई की बीजेपी के साथ डील पहले ही हो चुकी थी, जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी तो ये जग जाहिर हो गया था. लेकिन वो इस दौरान बीजेपी के साथ अपना भाव बढ़ा रहे थे. कुलदीप बिश्नोई मोल भाव बढ़ाने वाले शख्स हैं. उन्होंने कुछ अपने बेटे के लिए मांगा होगा, कुछ अपने लिए मांगा होगा. उनके इस्तीफा देने के बाद आदमपुर में उपचुनाव होगा तो उनकी लोकप्रियता का पता चल जाएगा. जनता के बीच वो कहां टिकेंगे ये साफ हो जाएगा.

कांग्रेस का चिंतन शिविर- सोमवार 1 अगस्त को पंचकूला में हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ. उदय भान ने कहा कि शिविर में 9 प्रस्ताव पास हुए. इनमें भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. इन मुद्दो को लेकर 5 अगस्त को हम जिला मुख्यालयों पर काग्रेस प्रदर्शन करेगी. इसके अलावा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कांग्रेस आजादी गौरव यात्रा निकालेंगे. इसके तहत हर जिले में 75 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे और 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर समापन करेंगे.

कांग्रेस में कोई कलह नहीं है- इस चिंतन शिविर में कुलदीप बिश्नोई के अलावा, प्रभारी विवेक बंसल और विधायक किरण चौधरी नहीं पहुंचे थे. उदय भान ने कहा कि हमने सभी पदाधिकारियों को न्योता दिया था, हालांकि ये जरूरी नहीं कि प्रभारी या हर पदाधिकारी हर बैठक में पहुंचे. उदय भान ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और किसी के बीच कोई मतभेद नहीं है.

कांग्रेस उठाएगी जनता के मुद्दे- कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव संगठन का प्रस्ताव, सामाजिक न्याय का प्रस्ताव, पिछड़े वर्ग और महिलाओं से जुड़े प्रस्ताव, बेरोजगारी को लेकर प्रस्ताव, महंगाई, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर प्रस्ताव लाया गया और इस पर विस्तार से चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर गांव-गांव तक जाएंगे. इसी कड़ी में 5 अगस्त को उनका जिला मुख्यालयों और चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा. इसके बाद 9 अगस्त से 15 अगस्त तक आजादी गौरव यात्रा निकाली जाएगी जो हर जिले में 75 किलोमीटर की रहेगी. जिसका 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर समापन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब आप देखेंगे कि कांग्रेस लगातार सड़कों पर नजर आएगी. 21 अगस्त को होने वाला विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को 1 सप्ताह आगे कर दिया गया है अब ये कार्यक्रम 28 अगस्त को होगा.

जल्द होगा संगठन का चुनाव- उदय भान ने बताया कि एआईसीसी की ओर से जो संगठनात्मक चुनाव को लेकर शेड्यूल जारी किया गया है. उसके मुताबिक 20 अगस्त तक संगठन के चुनाव करवा लिए जाएंगे और बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन के चुनाव पूरे हो जाएंगे. इसके बाद सितंबर और अक्टूबर महीने में जिला स्तर पर पार्टी के नए पदाधिकारियों का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा. 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम होगा. जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्षों से लेकर तमाम पदाधिकारी और विधायक मौजूद रहेंगे.

कांग्रेस का वादा- कांग्रेस की ये पूरी कवायद अगले विधानसभा चुनाव को लेकर है. चुनाव भले साल 2024 में होने हैं लेकिन कांग्रेस ने अपने वादे अभी करने शुरू कर दिये हैं. उदय भान ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही वृद्धावस्था पेंशन 6 हजार की जाएगी और जिन लोगों को पेंशन के दायरे से बाहर किया गया है उन्हें भी पेंशन देंगे. इसके अलावा हर परिवार को 300 यूनिट के बिजली बिल माफ किए जाएंगे. गरीब और पिछड़ों को 100-100 गज के प्लॉट देने की योजना फिर से शुरू करेंगे. कांग्रेस सरकार के बनाए एससी कमीशन को बीजेपी की मौजूदा सरकार ने भंग कर दिया था उसे कांग्रेस सरकार बनते ही बनाया जाएगा.

पंचायत और निगम चुनाव की तैयारी- कांग्रेस ने पंचायत चुनाव कभी सिंबल पर नहीं लड़ा है और इस बार भी नहीं लड़ेंगे. जबकि गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम चुनावों में मेयर से लेकर पार्षद तक का चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे.

