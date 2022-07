चंडीगढ़ : जयपुर में हो रही उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है. अमित शाह ने घोषणा की है कि हरियाणा के लिए अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए जमीन (land for Haryana assembly building) दी जाएगी. हरियाणा विधानसभा का नया भवन चंडीगढ़ में बनेगा. हरियाणा विधानसभा के लिए जमीन चंडीगढ़ प्रशासन मुहैया करवाएगा.

अमित शाह के इस ऐलान (Amit Shah announces land for Haryana assembly) के बाद हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री का और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस बात के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए विधानसभा की अलग जमीन दिए जाने की मांग काफी समय से थी. जिसकी मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्री ने दे दी है.

ज्ञानचंद गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस

ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि नये विधानसभा भवन के निर्माण (Haryana Vidhan Sabha building construction) की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, उसमें सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा. ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मौजूदा समय में हरियाणा के 90 विधायक हैं, आने वाले समय में डिलिमिटेशन होगा. जिसके बाद हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ना तय है. ऐसे में अतिरिक्त विधायकों के बैठने की जगह मौजूदा विधानसभा में नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि जो अभी मौजूदा विधानसभा है उसमें 20 कमरे अभी भी हरियाणा के हक के पंजाब के पास हैं. नए भवन में विधायकों के अलावा अधिकारियों और पत्रकारों के लिए भी पर्याप्त स्थान होगा.

उन्होंने बताया कि हमें चंडीगढ़ प्रशासन ने तीन जगह (land for Haryana assembly) बताई थी, जिसमें से हमने आईटी रोड पर स्थित जमीन को फाइनल किया था. करीब 10 एकड़ की ये जमीन विधानसभा भवन के लिए उपयुक्त है. चंडीगढ़ जो जमीन देगा, उसके लिए हमारे पास तीन प्रावधान है. एक तो हम जमीन के बदले जमीन दे सकते हैं, दूसरा जमीन के पैसे दे सकते हैं और तीसरा हम उस जमीन को लीज (New Building For Haryana Assembly) पर ले सकते हैं.

सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके गृहमंत्री को धन्यवाद दिया.

विधायकों को धमकियां मिलने के मामले में ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि मेरे पास 6 विधायकों को धमकियां मिलने की जानकारी है. ये एक गंभीर मुद्दा है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को कोई धमकी दे उनसे पैसे मांगे या उनको किसी अन्य तरह से डराने धमकाने की कोशिश करे तो यह सही नहीं है. इस मामले को लेकर मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है की सभी विधायकों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए. ताकि विधायक जनता के साथ अपना विधानसभा के लोगों की सेवा कर सके. मैंने यह भी कहा है कि इस मामले की जांच भी होनी चाहिए. इसके अलावा पत्र में सभी विधायकों की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की बात भी कही है.

पंजाब विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्विद्यालय का दर्जा देने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय में बीते काफी वक्त से वित्तीय संकट झेल रहा है और इस मामले को लेकर प्रशासन ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है जिसमें उसने विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की है. अब इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्यों ना इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय सुनाया जाए ? उन्होंने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के बच्चों को भी एडमिशन में प्राथमिकता मिले. इस मामले में मैंने केंद्रीय गृह मंत्री और उपराष्ट्रपति से भी बात की थी ताकि पंचकूला और उसके आसपास के बच्चों को भी पंजाब विश्वविद्यालय का फायदा मिल सके.

