भिवानी: आर्थिक तंगी से जूझ रही सीसर खास गांव की सुनीता देवी की मदद के लिए अब केंद्रीय व प्रदेश के मंत्रियों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पांच लाख रुपये, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने पांच लाख रुपये, महम हल्के के विधायक बलराज कुंडू ने पांच लाख रुपये और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने भी उन्हे आर्थिक मदद की (International Power Strength Weight Lifter Sunita) है.

अभी तक उन्हें 26 लाख रुपये की आर्थिक मदद केंद्र व राज्य के मंत्रियों व विधायकों से मिल चुकी (Sunita got Financial help) है. बता दें, सुनीता देवी ने अंतरराष्ट्रीय पावर स्ट्रेंथ वेट लिफ्टर के रूप में अपनी पहचान बनाई है और 2020 में हुई वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है. सुनीता देवी वर्तमान में बीए फाइनल ईयर में पढ़ती हैं. साथ ही वह अपनी माता के साथ शादियों में खाना बनाने में भी मदद करती है. जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खिलाड़ी की मदद के लिए आगे आए केंद्रीय व प्रदेश के मंत्री, सुनीता देवी ने जताया आभार

ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि केंद्रीय मंत्रियों व हरियाणा राज्य के खेल मंत्री तक जा पहुंचा. जिसके बाद केंद्रीय व प्रदेश के मंत्रियों ने महिला स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खिलाड़ी सुनीता की मदद (Sunita of Sisar Khas) की. जिसकी बदौलत वे अपना खेल जारी रखे हुए हैं. इसके अलावा उनके गांव सीसर खास की पंचायत ने भी उन्हें गांव स्तर पर एक रिहायशी प्लॉट देने का भी निर्णय लिया है, ताकि ऐसी प्रतिभावान खिलाड़ी आर्थिक कमी के चलते अपने खेल को जारी रख सकें.

आपको बता दें, वर्ष 2019 में सुनीता देवी ने छत्तीसगढ़ में हुए नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल, वर्ष 2021 में बिहार के कुच्छ में हुए नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल के अलावा विभिन्न प्रतियोगिताएं में पदक लाकर देश का नाम रोशन किया है. वर्ष 2020 वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वे लोगों की नजर में आई और इस प्रतिभावान खिलाड़ी को पहचान मिलनी शुरू हुई.

सुनीता देवी ने 2020 में हुई वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है

सुनीता देवी बताती है कि जिस प्रकार उन्हें मदद मिली है, इस प्रकार और भी जरूरतमंद खिलाड़ियों को मदद मिलनी चाहिए, ताकि वे भी अपना खेल का करियर जारी रख सकें. इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरण जिजूव राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह के अलावा सभी मददगारों का धन्यवाद (Sunita got Financial help) किया. उन्होंने कहा कि वे अब तीन मई से पांच मई के बीच मध्यप्रदेश के जबलपुर में होने वाली नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेने जाएंगी. इसके बाद इसी वर्ष सितंबर में किर्गिस्तान में आयोजित इंटर यूरोपियन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भाग लेंगी. उन्होंने बताया कि अब उनका फोकस स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के अलावा वेट लिफ्टिंग व सेपक टकरा की तरफ भी हैं.