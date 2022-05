भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (Haryana Board of School Education) द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मार्च-2022 की परीक्षा में जिन परीक्षार्थियों के अनुचित साधन संबंधी केस (यूएमसी) दर्ज हुए थे, ऐसे परीक्षार्थियों को बोर्ड मुख्यालय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 24 से 26 मई को सुबह नौ बजे बुलाया गया (Hearing of UMC examinees in haryana) है. यह जानकारी बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह, उपाध्यक्ष वीपीयादव और सचिव कृष्ण कुमार ने दी है.

उन्होंने कहा कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की मार्च-2022 में संचालित हुई परीक्षा में जिन परीक्षार्थियों के अनुचित साधन (यूएमसी) के केस दर्ज हुए है, उनकी व्यक्तिगत सुनवाई 24 से 26 मई को होनी (UMC examinees Hearing from 24 to 26 may) है. उन्होंने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षार्थियों द्वारा उपलब्ध करवाए गए मोबाइल नंबर पर उनकी व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से भेज दी गई है.

इसके अतिरिक्त सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी (नियमित) परीक्षार्थियों को सूचना देने के लिए संबंधित विद्यालयों की ई-मेल पर सूची भेज दी गई है. उन्होंने बताया कि अनुचित साधन संबंधी परीक्षार्थियों की सूची बोर्ड वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट बीएसईएच डॉट ओआरजी डॉट. इन पर भी उपलब्ध है. ऐसे में सभी परीक्षार्थी निर्धारित तिथि व समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय, भिवानी पर पहुंचना सुनिश्चित करें.