भिवानी: बढ़ती महंगाई के चलते आम लोगों का जहां बजट प्रभावित हुआ है तो वहीं गैस एजेंसियां भी आमजन के साथ धोखाधड़ी करने में लगी (Cylinder gas fraud in Haryana) हुई हैं. भिवानी में ऐसा ही मामला सामने आया है. भिवानी की जगत कॉलोनी में सिलेंडर में गैस कम होने की बात पर हंगामा शुरू हो गया. मामला ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद मापतोल विभाग के अधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने गैस एजेंसी में सिलेंडर की जांच की तो धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. उपभोक्ताओं को कम गैस दिए जाने को लेकर अधिकारियों ने कुछ सिलेंडर जब्त कर लिए और आगे की कार्रवाई शुरू कर (Action on gas agency in Bhiwani) दी.

जानकारी के मुातिबक गैस एजेंसी की गाड़ी जैसे ही भिवानी की जगत कॉलोनी में सिलेंडर की सप्लाई (Supply of cylinder in Jagat Colony of Bhiwani) के लिए पहुंची तो लोगों ने सिलेंडर की नापतोल करानी शुरू कर दी. घरेलू सिलेंडर में वजन कम निकला तो लोगों ने मापतोल विभाग को सूचित किया. शिकायकर्ता ने बताया कि पिछले काफी समय से सिलेंडर समय से पहले ही खत्म हो जा रहा था. जितना समय आम सिलेंडर को लगना चाहिए उससे कम समय में ही गैस खत्म हो जा रही थी. वहीं उपभोक्ता गगन ने गैस सिलेंडर सप्लाई की गाड़ी वाले से तुलाई के लिए कहा तो पहले तो वह आनाकानी करने (Supply of cylinder in Bhiwani) लगा, लेकिन बाद में कॉलोनी के लोगों ने दबाव दिया तो फिर हामी (Cylinder gas fraud in Bhiwani) भर दी.

शिकायतकर्ता गगन और उसकी पत्नी मधु ने बताया कि वे सिलेंडर काफी समय से ले रहे हैं, लेकिन कई माह से सिलेंडर को लेकर शिकायत आ रही थी. आज मौके पर ही मापतोल विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया और जांच की गई. जांच में पता चला कि सिलेंडर 3 से 4 किलो कम है. मापतोल विभाग के इंस्पेक्टर जय भगवान ने बताया कि कुछ सिलेंडर जब्त किए हैं, उनका वजन कम था. चालान कर कार्रवाई की (Challan on gas agency in Bhiwani) जाएगी.