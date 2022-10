भिवानी: त्योहार पर मिलावटी मिठाइयां (adulterated sweets on festival) बेचने का कार्य जिले में शुरू हो चुका है. खपत के मुताबिक जिले में दूध का उत्पादन न होने और त्योहार में बढ़ती मिठाइयों की मांग के कारण मिलावट खोरों का धंधा जोरों पर है. जिसे रोकने के लिए सीएम फ्लाईंग ने मिठाई की दुकानों में छापेमारी (Raid On Sweetshop In Bhiwani) कर खाद्य पदार्थो की सैंपलिंग की गई. इस दौरान भिवानी की सब्जी मंडी सहित विभिन्न मिष्ठान भंडारों में बेचे जा रहे मिलावटी खाद्य पदार्थो की सैंपलिंग की गई. मिलावट पाए जाने पर खाद्य पदार्थो को नष्ट करवाया गया.

भिवानी के खाद्य सुरखा अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि त्यौहारी सीजन के मद्देनजर खादय पदार्थो की सैंपलिंग की गई. उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी में दो प्रतिष्ठानों से मिलावटी दूध के पनीर के सैंपल लिए गए. दोनों प्रतिष्ठानों का 70 किलोग्राम पनीर नष्ट करवाया गया. इसके अलावा एक मिष्ठान भंडार पर 65 किलोग्राम रसगुल्ला और गुलाब जामुन प्रयोग योग्य नहीं नहीं पाए जाने पर उन्हें भी नष्ट करवाया गया. इसी कड़ी में कुल 8 दुकान और गोदामों से 11 सैंपल लिए गए. उन्होंने बताया कि सभी सैंपलों को टेस्ट के लिए खादय सुरक्षा अधिकारी द्वारा फूड जांच लैब में भेजा जाएगा.

ऐसे करें असली की पहचान

- थोड़ा सा खोवा अपने अंगूठे के नाखून पर रगड़कर देंखे. अगर असली होगा तो उसमें घी की महक आएगी.

-थोड़ा सा मावा हथेली में लेकर उसकी गोली बनाएं. अगर यह फटने लगे तो मावा नकली है.

- थोड़ी सी मा मावा लेकर पांच मिलीलीटर गर्म पानी में घोल लें और इसे ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद इसमें आयोडीन डालें। अगर मावा नकली होगा तो इसका रंग नीला हो जाएगा.