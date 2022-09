भिवानी: भिवानी पुलिस द्वारा एक चोर को गिरफ्तार किया गया (Thief Arrested In Bhiwani) है. गिरफ्तार चोर जेल से छूटते ही चोरी की वारदात को अंजाम देना शुरू कर देता है. पुलिस ने आरोपी से 20 तोले सोने के जेवर व 50 हजार रूपये नगद बरामद किए हैं. ये चोर घर, दुकान, आंगनबाड़ी सहित गलियों में हर छोटे बड़े सामान की चोरी करता था.



जानकारी के मुताबिक, पुलिस गिरफ्त में आया नवीन नाम का व्यक्ति ढीठ चोर है. 35 साल की उम्र में ये 45 बार चोरी कर चुका है. खास बात ये है कि खुद चोर होते हुए भी आरोपी नवीन किसी और पर भरोसा नहीं करता. हमेशा अकेला चोरी करता है. चोरी भी ऐसी की सोने से लेकर लोहे की चाबी तक को नहीं छोड़ता.

बताया जाता है कि ये चोर अपनी विक्की लेकर निकलता है. हर रोज चोरी का टारगेट लेकर उसे पूरा करता है. ये गलियों से लेकर दुकान, मकान, आंगनबाड़ी और प्याऊ तक में चोरी करता था. कभी कहीं कुछ भी चोरी को नहीं मिलता तो किसी ना किसी बाइक का तेल ही चुरा लेता.



भिवानी सीआईए-2 के इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि ढ़ाणा नरसाण गांव का रहने वाला नवीन चोरी का आदी है. जो जेल से छूटते ही फिर चोरी करने लगता (starts stealing as soon as he gets out of jail) है. उन्होंने बताया कि आरोपी नवीन जनवरी माह में जेल से छूटा तथा 7-8 महीने में इसने गलियों, दुकानों, मकानों, आंगनबाड़ी व प्याऊ से 20 तोले सोना, 50 हजार रुपये के नगद, लैपटॉप, गैस सिलेंडर, गेहूं, एलईडी बल्ब, इलेक्ट्रिक स्कूटी, सीसीटीवी, केबल, टूल कीट सहित दुकानों व घरों की चाबियां तक चुराई हैं. उन्होंने बताया कि नवीन ने चोरी की 12 वारदात कबूली हैं. इससे पहले भी नवीन पर चोरी के 30 मामले दर्ज हो चुके हैं.