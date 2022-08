भिवानी: हरियाणा के भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गांव कुड़ल में नव स्थापित राजकीय महाविद्यालय का शुभारंभ (Agriculture Minister JP Dalal inaugurated state college) किया. कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने जनता को संबोधित भी किया. संबोधन के दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को बताया. उन्होंने खेल प्रोत्साहन राशि के बारे में भी जनता को अवगत कराया. कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री ने महाविद्यालय प्रांगण (New Government College in Bhiwani) में पौधारोपण किया और लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान भी किया.

8 वर्षों में खुले 67 नए राजकीय महाविद्यालय: प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में युवाओं को उनके घर द्वार के नजदीक ही रोजगारपरक शिक्षा सुविधाएं प्रदान कराने के उद्देश्य से करीब 8 वर्षों में कुल 67 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए (67 new colleges built in Haryana) हैं, जिनमें से 42 लड़कियों के लिए हैं. इसके अलावा प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं. सरकार द्वारा 20 किमी की परिधि में एक राजकीय महाविद्यालय (New Government College in Kudal) की स्थापना की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 14 अगस्त को ग्राम खड़खड़ी में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का उत्कृष्टता केंद्र किस दिन शिलान्यास किया जाएगा. यह बागवानी केंद्र किसान की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी.

प्रोत्साहन राशि देने में हरियाणा देश का पहला राज्य: कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा की बेहतर खेल नीति के परिणाम स्वरूप ही हरियाणा के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ पुरस्कार के रूप में देश में सर्वाधिक नकद राशि दी जाती है. ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपये की एडवांस प्रोत्साहन राशि देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है. इसलिए हरियाणा के खिलाड़ी अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक मेडल जीत कर लाते हैं.

लोहारू विधानसभा क्षेत्र में नई परियोजना: कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आज लोहारू हलका विकास के मामले में पूरे प्रदेश में अलग ही नजर आता है. लोहारू विधानसभा क्षेत्र (Loharu Assembly Constituency Haryana) में बिजली, नहरी पानी, कृषि, बागवानी और पशुपालन विभाग की राष्ट्रीय स्तर की नई-नई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जिनका लाभ न केवल यहां की जनता को सीधे तौर पर मिलेगा बल्कि प्रदेशभर के किसानों को कृषि एवं पशुपालन विभाग की नई तकनीकों का लाभ मिलेगा. कृषि मंत्री ने कहा कि गांव खड़कड़ी में 120 एकड़ में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर के लिए 40 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं. 14 अगस्त को इसका निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जायेगा.

अंत्योदय उत्थान योजना के तहत बढ़ाई जा रहा आय: अंत्योदय के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना से बिना भेदभाव के काम कर रही है. पारदर्शिता से युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं. प्रदेश के एक लाख गरीब परिवारों को चिन्हित कर मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना (Antyodaya Utthan Yojana) के तहत गरीब परिवारों का आय और रोजगार बढ़ाया जा रहा है. इस दौरान कृषि मंत्री ने लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए. तिरंगा यात्रा के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान शुरु किया गया है, जिसमें 13 से 15 अगस्त के बीच जिले में प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जिला में पर्याप्त संख्या में तिरंगे की व्यवस्था की गई है. उन्होंने आमजन से कहा कि यह राष्ट्रव्यापी अभियान है, लोगों को अपनी भागीदारी से एक जन आंदोलन का रूप देना है.