अंबाला: छावनी के सेक्टर 34 से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. छावनी के सेक्टर 34 में बने एक आशियाने में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी (wife murder her husband in ambala) गई. हत्या का आरोप मृतक की पत्नी पर है. आरोप है कि मृतक की पत्नी ने पहले अपने पति के हाथ पैर बांधे और फिर उसकी हत्या कर उसका शव पास के ही गटर में फेंक (Youth murdered in Ambala) दिया.

दुर्गंध आने पर आस-पास के लोगों ने शव को देखा जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे. स्थानीय लोगों ने मौके पर ही शव की पहचान कर ली और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 301 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. अंबाला छावनी के सेक्टर 34 के पास सरकार द्वारा गरीबों के लिए बनाए गए आशियाना फ्लैट्स में पत्नी पर अपने पति की हत्या का आरोप है.

बता दें कि अंबाला छावनी के घसीटपुर (Murder in Ambala Ghasitpur) में 32 वर्षीय रोहताश अपनी पत्नी कमलेश के साथ रहता था. रोहताश अक्सर शराब के नशे में घर लौटता था जिसके कारण पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था. मृतक रोहताश की बहन और दोस्तों ने आरोप लगाया कि दो तीन दिन पूर्व भी पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद रोहताश की हत्या कर कमलेश ने उसे नाले में फेंक दिया. मृतक रोहताश के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कमलेश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर इंसाफ की मांग की है.

नाले में शव मिलने की सूचना मिलते ही पड़ाव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाला. शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल भेज दिया. परिजनों की शिकायत पर अंबाला पुलिस ने मृतक की पत्नी कमलेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी (Murdered in Ambala) है.