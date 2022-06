अंबाला: खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत आज शनिवार से हो चुकी (Khelo India Youth Games started in haryana) है. इसी के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवनिर्मित स्विमिंग पूल का उद्घाटन (CM Manohar inaugurate new swimming pool in ambala) किया. जहां पर उनके साथ गृह मंत्री अनिल विज व सांसद रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे. नए बनाए गए एससी खेल छात्रावास व अंबाला छावनी उपमंडल परिसर की भी सौगात भी मुख्यमंत्री ने जनता को समर्पित की. इस अवसर पर मुखमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साइंस व मिक्सी सिटी के साथ-साथ अब अंबाला तैराकी नगर के नाम से भी जाना जाएगा.

अंबाला में कैंसर अस्पताल बनाया गया है. इसके अलावा 300 करोड़ से ज्यादा की लागत से शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है. इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा में हो रहा है. प्रतियोगिता के मुकाबले पंचकुला और अंबाला में होंगे. अंबाला में जिम्नास्टिक व स्विमिंग के मुकाबले खेले जायेंगे. खेल के पहले दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अंबाला के वार हीरोज मेमोरियल नवनिर्मित ऑल वेदर स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने पहुंचे. इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एससी खेल छात्रावास व अंबाला छावनी उपमंडल परिसर का भी उद्घाटन किया.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अंबाला में बहुत ही सुंदर 39 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनाया गया है. आने वाले समय में अंबाला को साइंस सिटी व मिक्सी सिटी के साथ-साथ तैराकी नगर के नाम से भी जाना जाएगा. अंबाला में 300 करोड़ से ज्यादा की लागत से शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है जोकि ऐतिहासिक स्थान होगा इसके अलावा उन्होंने खेलो इंडिया का आयोजन हरियाणा में करवाने की अनुमति देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया.

वहीं प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेशभर में विकास कार्य किए हैं. अंबाला छावनी के लोगों को अब ज्यादातर कामों के लिए अंबाला शहर नहीं जाना पड़ता है. अंबाला व आस-पास के मरीजों के लिए कैंसर अस्पताल बनवाया गया है. खेलो इंडिया हरियाणा में होने से उनके खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मोका मिलेगा.