अंबाला: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के 2 दिन के प्रवास पर (JP nadda on Haryana tour) है. अपने प्रवास के पहले दिन जेपी नड्डा अंबाला में बलाना पहुंचे (JP Nadda in Ambala). जहां उनका हरियाणा के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने स्वागत (OP Dhankar welcomes JP Nadda in Ambala) किया. बलाना में आयोजित बैठक के दौरान संगठन व चुनाव को लेकर चर्चा की (JP Nadda meeting in Ambala) गई. इस अवसर पर हरियाणा के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जेपी नड्डा हरियाणा के कई इलाकों में जाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे.

ओपी धनखड़ ने कहा कि अंबाला के बाद जेपी नड्डा जिला कैथल में जाएंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद पंचकूला में विधायकों और सांसदों की ज्वाइंट मीटिंग लेंगे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि चुनाव सिंबल पर लड़ने के लिए कर्तकर्ताओं से बात की जाएगी. इसके साथ ही 2024 में चुनाव लड़ने के सवाल पर धनखड़ ने कहा कि भाजपा अब चुनावी संगठन नहीं है. एक समय था जब चुनावी संगठन था, लेकिन अब सेवा ही संगठन है.

उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्रीय सरकार दोनों ही जनता के लिए कार्य करती है. विपक्ष का भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की बात पर धनखड़ ने कहा इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता. उनकी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उन्हें लोगों पर विश्वास है कि वे भाजपा का ही साथ देंगे. जेपी नड्डा दो दिन के दौरे के दौरान हरियाणा में कई अहम बैठकों में शिरकत करने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग और जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

3 सितंबर का कार्यक्रम- पंचकूला में ही शनिवार 3 सितंबर को सुबह 11 बजे जेपी नड्डा बीजेपी-जेजेपी गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे. दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा का हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों से मुलाकात का (JP Nadda Meeting with haryana BJP Leaders) कार्यक्रम है. इसके बाद दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे.

हरियाणा में पंचायत चुनाव- गौरतलब है कि हरियाणा में पंचायत चुनाव होने वाले हैं. राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान एक हफ्ते में हो सकता है. यानि अगर एक हफ्ते में ऐलान होता है तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं. जिसे देखते हुए बीजेपी समेत तमाम दलों ने तैयारियों में जुटी हुई है. खासकर बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है. जिला स्तर की बैठकों में पदाधिकारी पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं. इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा काफी अहम माना (JP Nadda on Haryana visit) जा रहा है.



