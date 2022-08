अंबाला: बीजेपी नेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनाली फोगाट की मौत का रहस्य (sonali phogat death mystery ) गहराता जा रहा है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान की बात सामने आई है. वहीं, भाजपा नेता सोनाली फोगाट की गोवा में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में परिवार के द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है. इसको लेकर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का सोनाली फोगाट के परिवार को साथ मिलता दिख रहा है.

अनिल विज ने सोनाली फोगाट मौत मामले (Anil Vij on sonali phogat death case ) में कहा कि उनके परिवार की बात मानी जानी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच इसमें होनी चाहिए. इसमे मामले का जो भी सच है वो सामने आना चाहिए. इसके साथ ही अनिल विज ने कहा कि गोवा सरकार को सोनाली फोगाट के परिवार की मांग माननी चाहिए. ताकि सच्चाई सामने आ सके.

सोनाली फोगाट मौत मामले में हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया.

इसके अलावा अनिल विज ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party in Delhi) के 8 विधायकों के मीटिंग से गायब रहने पर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का तो वो हाल है कि, नाच न जाने आंगन टेढ़ा. उन्होंने कहा कि इनसे खुद सब कुछ संभल नहीं रहा है और सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहे हैं.हरियाणा की सोनाली फोगाट एक टिकटॉक स्टार थीं (Who is Sonali Phogat) और सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स (Sonali Phogat on Instagram) हैं. साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था. जिसके बाद वो चर्चा में आई थीं. सोनाली फोगाट को बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ उतारा था, सोनाली भले चुनाव हार गईं थीं. लेकिन इस दौरान उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं (Sonali Phogat on Social Media) थी. इसके बाद वो बिग बॉस 14 का हिस्सा भी (Sonali Phogat in bigg boss) रहीं थी. सोनाली की मौत के बाद कई लोग सवाल उठा रहे हैं और इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे (Sonali Phogat Death mystery) हैं.

ये भी पढ़ें: सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान, पीए सुधीर सांगवान समेत दो गिरफ्तार

ये भी पढ़ें : सोनाली का पीए करता था दुष्कर्म, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, पुलिस कंप्लेन में भाई ने लगाये ये बड़े आरोप