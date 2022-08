अंबाला: दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर सियासी उठापटक रुकने का नाम नहीं ले रही है. दिल्ली की रार पर अब हरियाणा गृहमंत्री अनिल विज भी शामिल हो गये हैं. अनिल विज ने मनीष सिसोदिया पर वार करते हुए कहा कि उनको बीजेपी में शामिल करके पार्टी को गंदा नहीं करेंगे. दरअसल मनीष सिसोदिया ने 22 अगस्त को ये आरोप लगाया था कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफिर दिया गया है कि अगर वो AAP को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जायें तो उनके सारे केस खत्म कर दिये जायेंगे.

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मनीष सिसोदिया के दिए गए इस बयान को लेकर (anil vij comment on manish sisodia) कहा है कि सिसोदिया को अपनी पार्टी में लेकर पार्टी को गंदा नहीं कर सकते. अनिल विज ने कहा सिसोदिया सेल्फ सजेशन दे रहे हैं कि उन्हें पार्टी में ले लो और उनके केस वापस कर लो. इसके साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने मनीष सिसोदिया (bjp comment on Manish Sisodia) से सवाल पूछते हुए कहा कि वह बताएं उन्हें भाजपा के किस नेता ने पार्टी में आने का न्योता दिया ?

अनिल विज का मनीष सिसोदिया पर हमला

सीएम केजरीवाल पर किया व्यंग्य: अनिल विज ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (Anil Vij attack on Arvind Kejriwal) पर भी व्यंग करते हुए कहा कि सवाल कोई भी पूछ लो उन्हें सिर्फ MY BEST FRIEND का निबंध लिखना आता है. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा उन्हें CM पद की पेशकश पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सिसोदिया पर फिर से पलटवार करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया बताएं कि उन्हें सीएम बनने का न्योता किसने दिया? किसने उन्हें बुलाया? किसने उनसे बात की? आखिरकार सिसोदिया उपमुख्यमंत्री हैं किसी ऊंचे कद का व्यक्ति ही इनसे बात करेगा.

मनीष सिसोदिया को भारत रत्न अवार्ड: विज ने कहा कि सिसोदिया पर भले ही भाजपा नेता कितना ही आक्रामक रुख अपना रहे हों, लेकिन केजरीवाल सिसोदिया की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते . केजरीवाल उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की बात कर रहे हैं. विज व्यंगात्मक तरीके से एक कहानी सुनाते हुए कहा 'कि मेरा एक दोस्त होता था वो जब भी परीक्षा में जाता था तो प्रश्न कोई भी पूछो वो MY BEST FRIEND का निबंध लिख आता था, क्योंकि उसको उसके सिवा कुछ आता नहीं था'. विज ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि बात तो भ्रष्टाचार, एक्साइज पॉलिसी की हो रही है. आरोप एक्साइज पॉलिसी पर लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप एक भी शब्द नहीं बोल रहे. कभी शिक्षा नीति तो कभी स्वास्थ्य की बात करते हो.

कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने हाल ही में ट्वीट करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात में 'ease of doing drug bussiness' पर कई सवाल खड़े किए. इस पर अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि खुद ही विरोधाभाषी बयान दे रहे हैं. एक तरफ वो कह रहे है कि वहां पर ड्रग्स पकड़ी जा रही है, लेकिन पकड़ तो हमारी सरकार ही रही है. हमारी सरकार कारवाई कर रही है तो ही पकड़ी जा रही है. कोई दूसरे देश की सरकार आकर तो नहीं पकड़ रही. उन्होंने कहा कि हम ड्रग्स के खिलाफ कारवाई कर रहे हैं.