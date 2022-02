सैन फ्रांसिस्को : एप्पल के आपूर्तिकर्ताओं ने पांचवीं पीढ़ी के आईपैड एयर (Apple iPad Air5) और तीसरी पीढ़ी के आईफोन एसई (Apple iPhone SE3) का वृहद स्तर पर उत्पादन शुरू (production of iPad Air5 and iPhone SE3 begins) कर दिया है. जापान के ब्लॉक मैक ओटाकारा के हवाले से यह जानकारी मिली है. आईपैड एयर और आईफोन एसई के नए मॉडल (New Models of iPad Air and iPhone SE) के आठ मार्च को लांच किये जाने की संभावना है.

इसके अतिरिक्त, एप्पल 2022 की पहली छमाही में 27 इंच की आईमैक लांच (Apple to launch new iMac with new design) कर सकती है. इसे मिनी एलईडी डिस्प्ले के साथ दोबारा डिजाइन किया गया है. यह आईमैक प्रोमोशन को सपोर्ट करने वाला (iMac promotion support) हो सकता है.

ब्लॉग के अनुसार, नए आईपैड एयर में ए15 बायोनिक चिप (A15 Bionic chip in new iPad Air), सेंटर स्टेज के साथ एक 12 एमपी का अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा, क्वैड एलईडी ट्रू टोन फ्लैश (quad LED true tone flash) और सेलुलर मॉडल पर 5जी सपोर्ट (5G support on cellular models) होगा. इसकी डिजाइन लगभग पुराने मॉडल के जैसे ही होगी. इसका रियर कैमरा सिंगल लेंस वाला (Single Lens Rear Camera) ही होगा.

(आईएएनएस)