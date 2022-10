देहरादून: उत्तराखंड में खुलेआम सड़क पर शराब पीने के मामले में आरोपी और 25 हजार के इनामी यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने दिल्ली में सरेंडर (YouTuber Bobby Kataria lodged in Tihar Jail ) कर दिया था. अब दिल्ली पुलिस बॉबी कटारिया को देहरादून (Bobby Kataria will be brought to Dehradun) लेकर आएगी. एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि 6 अक्टूबर को बॉबी कटारिया को देहरादून लाया जाएगा. जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश (YouTuber Bobby Kataria appear in court ) किया जाएगा.

देहरादून पुलिस के मुताबिक 25,000 के इनामी बॉबी कटारिया को B वारंट के तहत दिल्ली पुलिस को देहरादून कोर्ट में पेश करना है. जिसके बाद थाना कैंट पुलिस कोर्ट के समक्ष उसकी गिरफ्तारी और देहरादून जेल भेजने की दरख्वास्त करेगी. हालांकि, कोर्ट ही इस बात का निर्णय करेगी कि बॉबी कटारिया को देहरादून जेल भेजना है या दिल्ली जेल वापस भेजना है.

बता दें यूट्यूबर बॉबी कटारिया का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मसूरी देहरादून रोड पर ट्रैफिक रुकवाकर बीच सड़क में बैठकर सरेआम शराब पी रहा था. इस वीडियो को संज्ञान लेते हुए बॉबी कटारिया के खिलाफ देहरादून के गढ़ी कैंट थाने में 11 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद कटारिया ने सोशल मीडिया पर उत्तराखंड पुलिस को ललकार भी था. देहरादून पुलिस ने बॉबी कटारिया से पूछताछ करने के लिए कई नोटिस भेजे, लेकिन बॉबी कटारिया ने किसी भी नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया.

एक-दो नोटिस के जवाब में बॉबी कटारिया देहरादून पुलिस के सामने पेश होने की बात कही थी. दून पुलिस उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो दून पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ. आखिर में दून पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था.

एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि पिछले शनिवार को बॉबी कटारिया की देहरादून कोर्ट में तारीख लगी थी, लेकिन कुछ कारणों से दिल्ली पुलिस बॉबी कटारिया को देहरादून नहीं लेकर आ पाई. जिसके चलते दून पुलिस द्वारा दोबारा बी वारंट जारी किया गया है. अब 6 अक्टूबर को बॉबी कटारिया के न्यायालय में तारीख लगी हुई है. इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि बॉबी कटारिया को न्यायालय में पेश किया जाएगा.