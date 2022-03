नई दिल्ली/गाजियाबाद : दिल्ली NCR में मामूली विवाद को लेकर एक युवक पर कैंची से हमला (youth attacked with scissor in delhi ncr) हुआ है. वहीं, इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार (murder in ghaziabad) कर लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवक पर हमला एक पालतू कुत्ते को लेकर हुए विवाद के कारण (Youth attacked for dispute over a pet dog) किया. ये मामला गाजियाबाद का.

जानकारी के मुताबिक, झुग्गी में रहने वाले मुस्तकीम और छत्रपाल के बीच पालतू कुत्ते को लेकर झगड़ा हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि छत्रपाल ने मुस्तकीम पर कैंची से हमला कर दिया. इस हमले में मुस्तकीम की जान चली गई. घटना की खबर पाकर इंदिरापुरम पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छत्रपाल को गिरफ्तार कर (police arrested ghaziabad murder accuse) ली. उसके पास से हमले में उपयोग कैंची जब्त कर ली गई है.

पालतू कुत्ते को लेकर विवाद

दरअसल, मुस्तकीम ने छत्रपाल के पालतू कुत्ते की पिटाई की थी. इसी बात पर छत्रपाल को गुस्सा आ गया और छत्रपाल ने घर में रखी कैंची से मुस्तकीम पर हमला कर दिया. काफी खून बह जाने की वजह से मुस्तकीम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं, इंदिरापुरम सर्किल ऑफिसर अभय कुमार मिश्र ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.