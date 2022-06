भोजपुर: दहेज की वेदी में आज भी विवाहिताओं की बलि दी जा रही है. भले ही बिहार में दहेज प्रथा पूरी तरह से बंद है. इसके बावजूद भी सुशासन बाबू के राज्य में दहेज को लेकर महिलाओं पर अत्याचार के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है. मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरौली गांव ( Murder In Barauli Village Bhojpur) का है. दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोगों ने एक विवाहिता की हत्या ( Woman murder for dowry in Bhojpur)कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए उसका शव सोन नदी के किनारे दफना दिया. मृतक महिला की पहचान ममता देवी के रूप में हुई है.

पढ़ें- 'सर बेटी को दहेज के लिए जहर देकर मार डाला.. इंसाफ दिलाने के बदले पुलिस ने 12 लाख रुपए घूस मांगा'

दहेज के लिए हत्या: घटना के बारे में बताया जाता है कि शव को नदी तट पर दफनाने के कुछ घंटे बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने शव को बालू से निकालकर आग के हवाले कर दिया. इसी दौरान इसकी भनक मृतक के परिजनों को लगी. मृतका के परिजन शव जलाने वाले स्थल पर पहुंचे. जहां शव जलाया ( Married Woman Burnt In Bhojpur) जा रहा था. परिजन मुफस्सिल थाने की पुलिस को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे लेकिन तब तक मृतका का पूरा शरीर जल चुका था.

ससुरालवालों ने शव को जलाया: परिजनों ने आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. महिला का सिर्फ बाएं पैर का भाग बचा. पैर में पायल और उंगली में बिछिया था जिससे मृतिका की पहचान परिजनों ने की. पिता के द्वारा मृतका के बाएं पैर का भाग बरामद कर उसे थाने लाया गया. जिसके बाद मुफ्फसिल थाना में तीन नामजद लोगों पर केस दर्ज हुआ. बचे हुए शव के भाग को फोरेंसिक जांच के लिए पटना भेज दिया गया है.

मृतक की मौसी ने बतायी पूरी सच्चाई: ममता देवी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरौली गांव निवासी शत्रुघ्न बीन की पत्नी और बड़हरा के थाना क्षेत्र के बभनगामा गांव निवासी अखिलेश बिंद की पुत्री थी. घटना के संबंध में ममता के बड़े मामा बिगन बिंद ने बताया कि ममता देवी 2 दिन पहले अपने मौसी से फोन पर बात की थी कि उसका पति शत्रुघ्न बीन और ससुर राम प्यार उससे एक लाख रुपए की मांग कर रहे थे. परिवार वाले की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए ससुरालवालों (In laws killed woman In Bhojpur) की डिमांड पूरी नहीं की जा सकी. जिसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने ममता की हत्या कर उसे जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की. मृतका के बड़े मामा बिगन बिंद के द्वारा मुफस्सिल थाना में शत्रुघ्न बिंद और उसके पिता राम प्यार बिंद पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है.

2021 में हुई थी ममता की शादी: ममता देवी की शादी मई 2021 में शत्रुघ्न बिंद के साथ हुई थी. शादी के समय में मायके पक्ष के लोगों ने शत्रुघ्न को दहेज में कुछ रुपए दिए थे. जिसके बाद शत्रुघन बिंद ममता से अपने परिवार वालों से एक लाख की डिमांड कर रहा था. ताकि कोई बिजनेस शुरू कर सके. हालांकि रुपया नहीं मिलने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया. ममता देवी के माता पिता गुजरात के राजकोट में रहकर मजदूरी करते हैं.

स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को दबोचा: बताया जा रहा है कि शव को जलाने और साक्ष्य मिटाने के लिए किराए पर सवारी गाड़ी लायी गई थी. जब लोगों ने गाड़ी को ड्राइवर को पकड़ा तो मामले का खुलासा हुआ. फिलहाल ड्राइवर से पुलिस पूछताछ कर रही है. ममता की मौसी रेनू देवी ने बताया कि 2 दिन पहले बात हुई थी. इसके बाद उससे बात नहीं हुई. जिसके बाद ममता की खोजबीन शुरू की गई. हालांकि दो दिन तक कोई पता नहीं चला. लेकिन तीसरे दिन सारीपुर विशनपुर गांव के बालू घाट से अधजला शव को बरामद किया गया है.

"ममता की हत्या के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे जलाने के लिए एक सवारी को किराया किया था. सवारी गाड़ी से बालू घाट चले गए जहां कुछ प्लानिंग करने के बाद उसे उस श्मशान घाट से कुछ दूरी पर ही बालू में दबा दिया गया. इसके बाद ड्राइवर को वहां से विदा कर दिया गया. इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे बालू से खोदकर गड्ढे में शव को जलाना शुरू कर दिया.हालांकि इस दौरान गांव के ग्रामीणों ने सवारी गाड़ी के चालक को पकड़ लिया. इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने हमें दी. तब जाकर हमलोग घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद इस मामले का खुलासा किया गया है."- रेनू देवी, मृतक की मौसी

डीएनए टेस्ट के लिए लैब भेजा गया मृतका का पैर: पुलिस मृतक महिला के बाएं पैर को डीएनए टेस्ट के लिए पटना भेज चुकी है. इसको लेकर एक ताबूत बनाया गया जिसमें बाएं पैर को रख कर उसे पटना भेजा गया है. मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि विवाहित महिला को मारकर जलाने की कोशिश की गई है और साक्ष्य मिटाने की साजिश की गई है. मामले की जांच चल रही है. आगे की कार्रवाई जारी है.

पढ़ें- स्कॉर्पियो की डिमांड नहीं हुई पूरी तो महिला को जिंदा जलाया

नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP