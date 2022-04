देहरादूनः डालनवाला क्षेत्र में भूत प्रेत का डर (Rape by showing fear of ghosts) दिखाकर एक बाबा पर दुष्कर्म (Woman accuses Baba of rape) करने और पीड़िता की बेटियों के साथ भी अश्लील हरकतें करने का आरोप है. पीड़िता की तहरीर के आधार पर बाबा और उसकी पत्नी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. उधर बाबा ने महिला पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

करनपुर निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह मूल रूप से हरिद्वार की रहने वाली है. महिला के घर के पास ही बाबा परमानंद पुरी (Parmanand Puri) उर्फ प्रवीण गुजराल भी रहता था. महिला के बचपन से ही बाबा परमानंद का घर पर आना जाना था. महिला के बीमार होने पर बाबा झाड़-फूंक करता था और भभूत देता था. बचपन में बाबा परमानंद आश्रम से घर उस दौरान ही आता था जब पीड़िता स्कूल से घर आ जाती थी.

14 साल की उम्र में किया पहली बार दुष्कर्मः पीड़िता का आरोप है कि जब वह सन 2003 में 9वीं क्लास (14 साल) में थी तब पहली बार बाबा ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. साल 2006 में बाबा अपना घर छोड़ हरिद्वार से देहरादून आश्रम में चला गया. 2012 में महिला के रिश्ते की बात शुरू हुई. इसके बाद देहरादून में मानसिक रूप से पीड़ित एक व्यक्ति से उसकी शादी करा दी गई. शादी भी बाबा द्वारा कराई गई. यह शादी भी बाबा के पीपल धाम रोड मोहन कुटी लक्ष्मण चौक में हुई थी.

दोनों बेटियों पर भी डाली गंदी नजरः महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान बाबा और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर उसके 40 लाख रुपए भी हड़प लिए थे. बाबा अक्सर आशीर्वाद देने के बहाने महिला को गलत तरीके से छूता था. इस दौरान महिला की दो बेटियां हुईं. मई 2021 में महिला ने बाबा को उसकी 8 और 4 साल की बेटियों के साथ अश्लील हरकतें देख लिया था. साथ ही महिला ने आरोप लगाया कि बाबा बच्चियों को शराब पिलाता था और कहता था कि इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं. महिला ने आरोप लगाया कि एक बेटी बाबा की भी है. वह डीएनए जांच करवाने के लिए भी तैयार है. महिला का ये भी कहना है कि कई बार दवाइयां खिलाकर महिला का गर्भपात भी कराया.

बाबा ने लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोपः मामले पर थाना डालनवाला प्रभारी एनके भट्ट ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर बाबा परमानंद पुरी उर्फ प्रवीण गुजराल और पत्नी पूनम गुजराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस द्वारा परमानंद पुरी से पूछताछ में जानकारी मिली की महिला ब्लैकमेल कर रही है. महिला पहले भी बाबा पर मकान हड़पने का आरोप लगा चुकी है. हालांकि, जांच के बाद सीओ सिटी ने उन्हें क्लीन चिट दी थी. पुलिस द्वारा मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

