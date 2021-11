कोच्चि : कोच्चि में एक मामूली सी दुकान 'श्री बालाजी कॉफी हाउस' के मालिक विजयन (Vijayan, owner of 'Shri Balaji Coffee House') और उनकी पत्नी मोहना अपनी कमाई से विश्व भ्रमण के लिए काफी मशहूर (famous for world tour) हुए. यह दंपति हाल में रूस की यात्रा से लौटा (returned from a trip to Russia) था. चाय विक्रेता आर विजयन का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन (died of heart attack) हो गया.

विजयन की कॉफी शॉप

दंपति ने चाय की दुकान से होने वाली कमाई से रोजाना 300 रुपये बचाकर 2007 में इजराइल की यात्रा की थी. देश के बाहर उनकी यह पहली यात्रा थी. पिछले 14 सालों में इस दंपति ने 26 देशों की यात्रा की. यात्राओं के लिए वे छोटे-छोटे कर्ज भी लेते थे.

दुनिया भर में यात्रा करने वाले इस दंपति की खबर सोशल मीडिया पर वायरल (news viral on social media) होने के बाद उन्हें उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Industrialist Anand Mahindra) जैसे प्रायोजक मिलने लगे, जिन्होंने 2019 में उनकी ऑस्ट्रेलिया यात्रा को प्रायोजित किया.

विजयन ने की 26 देशों की यात्रा

दंपति की रूस की अंतिम यात्रा 21 अक्टूबर को हुई थी और वे 28 अक्टूबर को लौटे थे. जाने-माने लेखक एन एस माधवन ने ट्वीट किया कि दुनिया के कई देशों की यात्राएं करने वाले एर्नाकुलम के चाय-विक्रेता विजयन का निधन.

वह अभी रूस से लौटे ((returned from a trip to Russia)) थे, जहां पुतिन से उनके मिलने की इच्छा (wish to meet putin) थी. विजयन के परिवार में पत्नी, दो बेटियां शशिकला, उषा और तीन नाती-नातिन हैं.

