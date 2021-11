नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित घर पर आगजनी और गोली चलाने के मामले में मुख्य आरोपी भाजपा नेता कुंदन चिलवाल की याचिका पर राज्य सरकार और खुर्शीद के वकीलों से जवाब तलब किया है और आज मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित घर पर आगजनी और गोली चलाने के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता कुंदन चिलवाल को मुख्य आरोपी बनाया है. ऐसे में कुंदन चिलवाल गिरफ्तारी से बचने के हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं. कुंदन ने याचिका दायर कर कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है.

कुंदन ने अपनी याचिका में कहा है कि वह इस वारदात में शामिल नहीं हैं. कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक कारणों के चलते उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है, जबकि इस केस से उनका कोई लेना-देना नहीं है. कुंदन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने सलमान खुर्शीद के अधिवक्ताओं से शनिवार यानी आज अपना पक्ष रखने को कहा है.

सुनवाई के दौरान खुर्शीद के अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट में कहा गया कि जाति धर्म को लेकर इन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया. उनके द्वारा कोर्ट को यह भी बताया कि कुंदन चिलवाल मुख्य आरोपी है और इसी के नेतृत्व में कुछ लोगों ने आगजनी व गोलाबारी की, जिसके चलते उनके आवास को भारी नुकसान पहुंचा है. इस मामले में पुलिस द्वारा कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी इससे बाहर है.

क्यों मच रहा बवाल?

दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई पुस्तक 'सनराइज ओवर अयोध्‍या: नेशनहुड इन अवर टाइम्‍स' (Sunrise Over Ayodhya: Nationhood in Our Times) में हिंदुत्व पर टिप्पणी की है. किताब में हिंदुत्व की तुलना जिहादी ग्रुप आईएसआईएस और बोको हराम से की गई है. खुर्शीद की किताब में एक चैप्टर 'द सैफ्रन स्काई' को लेकर बवाल मचा हुआ है.

सलमान खुर्शीद के घर आगजनी और तोड़फोड़

पुस्तक पर विवाद के बाद हिंदू संगठनों ने 15 नवंबर को सलमान खुर्शीद के घर पत्थरबाजी और आगजनी की थी. बताया जा रहा है कि उपद्रवियों के हाथ में भाजपा का झंडा था और वो सांप्रदायिक नारे लगा रहे थे. वहीं, घटना के बाद मौके पर मुक्तेश्वर थाना पुलिस पहुंची थी. मुक्तेश्वर के प्यूड़ा में सलमान खुर्शीद का घर है.

केयरटेकर के परिवार से भी हुई मारपीट

केयरटेकर ने ईटीवी भारत को बताया था कि प्रदर्शन के नाम पर कई लोग घर में घुसे और उनके परिवारजनों के साथ मारपीट की. साथ ही परिवार के सभी लोगों को जान से मारने की धमकी दी और घर पर फायरिंग भी की है. इस घटना के बाद केयरटेकर और उसका परिवार काफी डरा हुआ है.

