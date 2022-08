वाशिंगटन : अमेरिका के वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी भारत यात्रा (US Treasury senior official visit to India) के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की. उन्होंने ऊर्जा मूल्यों सहित यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत की. अमेरिका के उप वित्त मंत्री वैली अडेयेमो (US Deputy Treasury Sec Wally Adeyemo) ने 26 अगस्त को नई दिल्ली में सीतारमण, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा, वित्त सचिव अजय सेठ, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन से मुलाकात की थी.

अमेरिकी वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि बैठक के दौरान अडेयेमो ने खाद्य असुरक्षा और ऊर्जा की बढ़ती हुई कीमतों की साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका और भारत के मिलकर काम करने के तरीके तलाशने पर चर्चा की. अडेयेमो ने कहा कि इन मुद्दों को सुलझाने के लिए यूक्रेन पर रूस के हमले का अंत होना जरूरी है. उन्होंने भारत, अमेरिका और विश्व में उपभोक्ताओं तथा व्यवसाय के लिए ऊर्जा कीमतें घटाने पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी साझा किया. विज्ञप्ति के अनुसार, अडेयेमो ने क्वाड तथा हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे जैसे मंचों के जरिये अमेरिका और भारत के बीच संबंध और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की.

(पीटीआई-भाषा)