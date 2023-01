धर्मांतरण पर नारायणपुर में बवाल

नारायणपुर: नारायणपुर में धर्मांतरण का विवाद लगातार गहराता जा रहा है. यहां सोमवार को धर्मांतरण को लेकर हुए विवाद में पत्थरबाजी और लाठी डंडे चले हैं. Uproar over conversion in Narayanpur इस घटना ने इतना उग्र रूप ले लिया कि इसमें नारायणपुर के एसपी सदानंद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. SP Sadanand Kumar injured in stone pelting एसपी सदानंद कुमार के सिर पर चोट आई है. Narayanpur latest news उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.मिली जानकारी के मुताबिक एसपी सदानंद कुमार के सिर पर टांके भी लगाए गए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बस्तर आईजी सुंदरराज पी मौके के लिए रवाना हो गए हैं. पुलिस प्रशासन स्थिति के काबू में होने का दावा कर रहे हैं.

घटना में घायल एसपी सदानंद कुमार ने क्या कहा: इस घटना पर बात करते हुए नारायणपुर के एसपी सदानंद कुमार ने बताया कि" उनके जो लीडर थे,उनसे कलेक्टर साहब के चैंबर में बातचीत भी की गई थी, तभी कुछ लोग नेतृत्वविहीन हो गए और चर्च पर हमला करने चले गए. इसी दौरान पीछे से किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया. फिर भी पुलिस ने संयम रखा और सभी को अलग कर दिया गया. सभी को हटा दिया गया है. विधि पूर्वक कार्रवाई की जाएगी"

पत्थरबाजी की घटना पर कलेक्टर का बयान: नारायणपुर कलेक्टर ए वसंत ने बताया कि '' जिले के एक समुदाय के द्वारा प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी. समुदाय के कुछ सदस्य उग्र होकर स्थानीय चर्च को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़े, तभी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन वहां पहुंचा. लोगों को समझाया गया. लेकिन भीड़ उग्र हो गई. फिर भी प्रशासन ने संयम से काम लिया. इस घटनाक्रम के दौरान एसपी को सिर पर चोट आई है. अभी एसपी की स्थिति सही है. कुछ पुलिसवालों को भी चोट आई है. अब भी हम लोगों को समझा बुझाकर उनके घर वापस भेज रहे हैं.''

नारायणपुर कलेक्टर के मुताबिक ''हमें एक सभा करने की सूचना दी गई थी. सभा करने से पहले मेरे और एसपी साहब के द्वारा समाज के लीडर्स को कलेक्टर चैंबर में बुलाकर उनको समझाइश दी गई थी कि सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए. व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की गई थी, फिर भी यह घटना हुई.''

एक जनवरी को जनजाति समाज ने की थी बैठक: रविवार 1 जनवरी को गोर्रा गांव में जनजाति समाज की बैठक Uproar over conversion in Narayanpur चल रही थी. ग्रामीणों का आरोप है कि ''सुबह लगभग 11 बजे ईसाइयों की भीड़ ने आदिवासियों पर हमला बोल Christian missionaries accused of assaulting tribals in narayanpur दिया. चर्च समर्थित ईसाइयों के इस हमले में एक दर्जन से ज्यादा आदिवासी घायल हुए हैं. SP Sadanand Kumar injured in stone pelting घायल लोगों में नारायणपुर जिला के निवासी लच्छन कांगे, पगड़ी बिरसिंग, रामसिंह दुग्गा और सिंगलूराम दुग्गा शामिल हैं. Narayanpur latest news जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है.'' Narayanpur news

नारायणपुर में आदिवासियों से मारपीट की घटना: घटना में घायल हुए ग्रामीण रजाऊ राम उसेंडी और मोडाराम कोड़ो का आरोप है कि '' जिस जगह पर सभा चल रही थी, वहां हमला नहीं हुआ. सभा के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में 150 से 200 लोगों ने हाथों में डंडा लेकर हमला कर दिया. SP Sadanand Kumar injured in stone pelting ये हमला चर्च धर्मान्तरित लोगों ने ही किया है. घटना में सिर्फ आदिवासियों को ही नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी मारा गया है. निर्दोष लोगों को भी आरोपियों ने नहीं छोड़ा, उन्हें भी काफी मारा है.''

पुलिस पर भी हमले का आरोप: ग्रामीणों का कहना है कि ''इस हमले का नेतृत्व ईसाई पादरी बाजारू दुग्गा और जयराम दुग्गा कर रहे थे. जब पुलिस बल ने कानून व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया तो समूह ने पुलिस बल के साथ भी मारपीट की. SP Sadanand Kumar injured in stone pelting ईसाई मिशनरी सदस्यों की इस मारपीट में एडका थाना प्रभारी वाय एस जोशी को गंभीर चोट आई है. जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जगदलपुर रेफर किया गया है.''

ग्रामीणों का गंभीर आरोप: स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ''ईसाई मिशनरियों की अनैतिक गतिविधियों के शुरू होने से पहले इस पूरे क्षेत्र में शांति का माहौल था. सभी ग्रामीण आपस में मिलकर रहते थे. मिशनरियों के धर्मांतरण की गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के बाद पूरे क्षेत्र में वैमनस्यता बढ़ गई है. SP Sadanand Kumar injured in stone pelting ईसाई समाज जनजातियों की रूढ़ि, परंपरा, रीतियों और देवी देवताओं का अपमान कर रहा है. कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक तनाव की स्थिति बन चुकी है. ईसाइयों की इन अवैध गतिविधियों के कारण बस्तर में जनजातीय समाज के भीतर ही मनमुटाव पैदा हो रहा है. इस वजह से ना सिर्फ समाज टूट रहा है बल्कि परम्पराओं का भी हनन हो रहा है.''