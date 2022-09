नई दिल्ली : अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 के अवसर पर साक्षरता के लिए वैश्विक गठबंधन (Global Alliance for Literacy-GAL) आइवरी कोस्ट के आबिजान (Abidjan) में एकत्रित हो रहे हैं. यहां पर 8 और 9 सितम्बर को एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान यूनेस्को के द्वारा दिए जाने वाले साक्षरता पुरस्कारों से विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा.

अबकी बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 (International Literacy Day 2022) के सम्मेलन की थीम "Transforming the literacy spaces” रखी गयी है, जिसके ज़रिये सीखने-समझने के माहौल और तौर-तरीक़ों में कई आमूलचूल बदलाव लाये जाने पर ज़ोर दिया जाएगा. यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अज़ूले ने कहा है कि “साक्षरता एक अनिवार्य मानव अधिकार है. अन्तरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इस क्षेत्र में प्रगति का आकलन करने और उसमें तेजी लाने का एक अवसर है. मैं हमारे पुरस्कारों के छह विजेताओं को बधाई देती हूँ. वे सफल प्रयासों के उदाहरण और प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्हें यूनेस्को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगा.”

9 सितम्बर को पुरस्कार विजेताओं के साथ एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य साक्षरता प्राप्त करने के तौर-तरीक़ों की के बेहतर क्रियान्वयन करने पर जोर देना होगा. इस दौरान यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार202 व यूनेस्को कन्फ्यूशियस पुरस्कार 2022 भी दिया जाएगा.

यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 (UNESCO King Sejong Literacy Prize 2022) इन तीन संस्थाओं को दिए जाएंगे...

1. यूनाइटेड किंगडम की 'नेटिव साइंटिस्ट' संस्था

यूनाइटेड किंगडम के 'नेटिव साइंटिस्ट' नाम की संस्था को 2022 यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. 'नेटिव साइंटिस्ट' एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी. इसका उद्देश्य प्रवासी बच्चों और वैज्ञानिकों के बीच भाषा के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ असमानताओं को कम करने और विविधता प्रोत्साहित करने के लिए काम करना है. अपनी स्थापना के बाद से, नेटिव साइंटिस्ट ने 12 यूरोपीय देशों में 13 विभिन्न भाषाओं में लगभग 300 कार्यशालाओं का आयोजन किया है और बच्चों और वैज्ञानिकों के बीच 20,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया है.

2. भारत का कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान

कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान (Kalinga Institute of Social Sciences) को अपनी मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम (Mother Tongue Based Multilingual Education Programme) के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है. 1993 में स्थापित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से गरीबी को मिटाना और समाज के वंचित समुदायों को सशक्त बनाना है. यह संस्थान भारत के ओडिशा राज्य में 60,000 से अधिक छात्रों को मुफ्त में शिक्षा के साथ भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करने वाला पहला स्वदेशी विश्वविद्यालय है.

3. मदरसा का ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म 'मदरसा अरेबिक लेसन्स'

मदरसा (Madrasa) को उसके कार्यक्रम 'मदरसा अरेबिक लेसन्स' (Madrasa Arabic Lessons) के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है. मदरसा 2018 में मोहम्मद बिन राशिद ग्लोबल इनिशिएटिव्स (MBRGI) के द्वारा में लॉन्च किया गया एक प्रमुख ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है. इस मंच का उद्देश्य अरबी शैक्षिक सामग्री को विकसित और समृद्ध करना, साथ ही साथ इसे छात्रों के सबसे बड़े वर्ग के लिए सुलभ बनाना. इसके अलावा यह विज्ञान और गणित जैसे सभी विषयों के लिए असाधारण अरबी भाषा की शैक्षिक सामग्री मुफ्त में प्रदान करता है.

यूनेस्को कन्फ्यूशियस पुरस्कार 2022 (UNESCO Confucius Prize for Literacy) से इन 3 संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा....

1. ब्राजील का 'इंस्टीट्यूटो इनक्लूयर'

ब्राजील के बहुचर्चित 'इंस्टीट्यूटो इनक्लूयर' को अपनी परियोजना 'एक्सेसिबल लिटरेचर' (Literatura Acessível) के लिए साक्षरता के लिए यूनेस्को कन्फ्यूशियस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है. इंस्टिट्यूट इनक्लूड (Instituto Incluir) ब्राजील में स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति और खेल के माध्यम से विकलांग लोगों के सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है. साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निजी और सार्वजनिक अभिनेताओं के साथ भागीदारी के माध्यम से विकलांग लोगों की सामाजिक भागीदारी को आगे बढ़ाने, सामाजिक असमानताओं से लड़ने और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम विकसित करना है.

2. मलेशिया की सरवाक स्टेट लाइब्रेरी

मलेशिया के सरवाक स्टेट लाइब्रेरी (Sarawak State Library) को अपने कार्यक्रम 'पीपुल एक्सेसिबल नेटवर्क फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट एंड इनक्लूसिविटी (PANDei)' के लिए साक्षरता के लिए यूनेस्को कन्फ्यूशियस पुरस्कार 2022 (UNESCO Confucius Prize for Literacy) से सम्मानित किया गया है. मलेशिया में 2000 में स्थापित सरवाक स्टेट लाइब्रेरी को सरवाक सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए देश में सभी समुदायों की योग्यता और क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रही है. यह शुरुआती दौर में Sarawak State Library लोगों के डिजिटल कौशल और दक्षताओं को बढ़ाकर और समावेशी डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है.

3. दक्षिण अफ्रीका की मोल्टेनो इंस्टीट्यूट फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेसी

दक्षिण अफ्रीका की मोल्टेनो इंस्टीट्यूट फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेसी (Molteno Institute for Language and Literacy) को अपने कार्यक्रम 'सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्कूल की तैयारी' के लिए साक्षरता के लिए यूनेस्को कन्फ्यूशियस पुरस्कार 2022 (UNESCO Confucius Prize for Literacy) से सम्मानित किया गया है. यह मोल्टेनो इंस्टीट्यूट फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेसी एक स्वतंत्र राष्ट्रीय साक्षरता गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1974 में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी. इसका उद्देश्य अफ्रीकी महाद्वीप में वंचित समुदायों में पढ़ने, लिखने, बोलने के साथ-साथ सुनने के कौशल में सुधार करना है. यह मुख्य रूप से अफ्रीकी स्वदेशी भाषाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ बच्चों के लिए प्रासंगिक भाषाई और सांस्कृतिक रूप से आवश्यक पाठ्य संसाधनों के शोध व निर्माण के लिए काम करती है.

