चेन्नई : तमिलनाडु में शादी के रिसेप्शन पार्टी की मेजबानी मेटावर्स टेक्नोलॉजी में (tamil nadu couple metaverse wedding) होगी. दूल्हे दिनेश और जनकनंदिनी रामासामी (Dinesh and Janakanandini Ramasamy) की शादी और रिसेप्शन 6 फरवरी को होने वाला है. युगल ने शादी की रिसेप्शन पार्टी मेटावर्स तकनीक से आयोजित करने का फैसला लिया है. डिजिटल रूप से आयोजित होने वाले मेटावर्स वेडिंग रिसेप्शन की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.

मेटावर्स रिसेप्शन के बारे में दूल्हे दिनेश का ट्वीट

तमिलनाडु के दिनेश और जनकनंदिनी रामासामी कृष्णागिरी के शिवलिंगपुरम गांव में रहते हैं. दोनों की शादी आगामी 6 फरवरी को होना तय है. युगल ने शादी के बाद की रिसेप्शन पार्टी मेटावर्स तकनीक में आयोजित करने का फैसला लिया है. शादी के बाद दोनों ने रिसेप्शन के लाइव टेलिकास्ट जैसे इंतजाम किए हैं. लैपटॉप और इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में फैले दोस्त और परिवार मेटावर्स रिसेप्शन (tamil nadu couple Metaverse reception) में भाग ले सकेंगे. वीडियो थ्री-डी मोड वाली तकनीक के साथ चलाया जाएगा.

दुनिया की पहली मेटावर्स शादी पर न्यूयॉर्क टाइम्स का ट्वीट

दिनेश और जनकनंदिनी ने बताया कि उनके वेडिंग रिसेप्शन का वेन्यू हॉगवॉर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्ड्री (The Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry) होगा. इस वर्चुअल वेन्यू में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी इमारतों के डिजाइन शामिल किए गए हैं. हैरी पॉटर की मशहूर कहानियों में भी इस वेन्यू को दिखाया गया है.

हैरी पॉर्टर में दिखाए गए लोकेशंस का प्रयोग ( सौजन्य- ट्विटर @kshatriyan2811)

मेटावर्स रिसेप्शन पर दूल्हा दिनेश उत्साहित

मेटावर्स रिसेप्शन के बारे में दूल्हे दिनेश ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मुझे बहुत गर्व का एहसास है. मैं धन्य महसूस कर रहा हूं. मुझे दुनिया में लाखों लोगों द्वारा देखे जाने से पहले अवसर मिला और मैंने उनका लाभ उठाया. दिनेश का मानना है कि यह कुछ बड़े की शुरुआत है ! उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि टार्डीवर्स मेटावर्स स्टार्टअप (TardiVerse Metaverse startup) और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन (Polygon blockchain) के सहयोग से तमिलनाडु में भारत की पहली (india first metaverse marriage) शादी कराई जा रहे है.

भारत की पहली मेटावर्स शादी

दिनेश ने यह भी कहा कि मेटावर्स वर्चुअल रिएलिटी है. उन्होंने बताया कि उपयोगकर्ता डिजिटल अवतारों के माध्यम से दूसरों के साथ रह सकते हैं. एक-दूसरे के साथ बातचीत भी की जा सकती है. उन्होंने बताया कि मेरी शादी का रिसेप्शन कैसा होगा, यह दिखाने के लिए मैंने ट्विटर पर एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया है. बकौल दिनेश, 'मैंने भारत की पहली मेटावर्स शादी (India's first Metaverse wedding) का पंजीकरण कराया है.'

क्या है मेटावर्स

डिजिटल स्पेस में लोगों, स्थानों और चीजों के डिजिटल रीप्रेजेंटेशन को मेटावर्स कहा जाता है. दूसरे शब्दों में, यह एक 'डिजिटल दुनिया' है जिसमें वास्तविक लोग डिजिटल तरीके से पेश होते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की पहली मेटावर्स शादी अमेरिका के फ्लोरिडा में हुई थी. ट्रेसी और डेव गैगनन नाम के युगल (Florida couple Traci and Dave Gagnon) ने सितंबर, 2021 में एक वर्चुअल शादी समारोह आयोजित किया था. ट्रेसी और डेव गैगनन की मेटावर्स शादी के दौरान डेव और ट्रेसी गैगनन के वर्चुअल अवतार (Dave and Traci Gagnon avatars) बनाए गए थे.

मेटावर्स रिसेप्शन के बारे में दूल्हे दिनेश ने ट्विटर पर शेयर की जनकनंदिनी के साथ अपनी तस्वीर (सौजन्य ट्विटर @kshatriyan2811)

वर्चुअल रिएलिटी बनाने का प्रयास

फ्लोरिडा की मेटावर्स शादी में व्यक्तिगत तस्वीरों और समारोह में पहने जाने वाले कपड़ों का पूरा ध्यान रखा गया था. ट्रेसी और डेव गैगनन के लोकेशन की थीम बादलों के रूप में रखी गई थी. इसलिए देखने पर यह आभास हुआ कि उनकी शादी बादलों के बीच हुई. दोनों की शादी में वर्चुअल रिएलिटी पर काम करने वाली कंपनी वीरबेला (VirBELA, LLC) ने सहयोग दिया था. वीरबेला, कंपनियों के काम, सीखने और समारोह के आयोजन के लिए वर्चुअल माहौल (building virtual environments for work, learning and events) बनाने पर काम करती है.