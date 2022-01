पटना : बिहार की राजधानी पटना में ओमीक्रोन विस्फोट (Omicron Blast In IGIMS Patna) हुआ है. पटना के IGIMS में एक साथ ओमीक्रोन के 25 मरीज मिलने से (25 Omicon Cases Found In IGIMS Patna) हड़कंप मच गया है. आईजीआईएमएस के अधीक्षक मनीष मंडल ने इसकी पुष्टि की है. पटना के आईजीआईएमएस स्थित लैब में 32 सैंपलों की जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट में 25 लोग संक्रमित पाए गए हैं. बता दें कि लैब में की गई यह पहली जांच है, जिसमें 80 फीसदी से अधिक मरीजों के सैंपल जांच में ओमीक्रोन की पुष्टि हुई है.

बता दें कि राजधानी पटना सहित प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है. स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में प्रदेश में 4526 नए मरीज मिले. बीते 24 घंटे में अकेले पटना में 1956 नए मामले मिले हैं. संक्रमित पाए गए मरीजों के संपर्क में आए लोगों की कोविड टेस्ट की जा रही है. कोरोना के ओमीक्रोन वैरिएंट के कारण तीसरी लहर की आशंका के बीच एक साथ इतने मामले चिंता बढ़ाने वाली है. स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में आ गया है.

हरियाणा में कोरोना

हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी (Corona Cases in Haryana) हो रही है. जहां 20 दिसंबर को पूरे प्रदेश में कोरोना के महज 31 नए मरीज सामने आए थे. वहीं आज की तारीख में कोरोना के मामलों में 100 गुना से ज्यादा का इजाफा हो गया है. बात करें 20 दिसंबर की तो प्रदेश में 31 नए मरीजों के साथ 209 एक्टिव केस थे. वहीं बीते शनिवार को नए मरीजों के मामलों ने 3 हजार 5 सौ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है. ऐसे में प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona in Haryana) लगातार बेकाबू होती जा रही है.

शनिवार (8 जनवरी) को पूरे प्रदेश में 3,541 नए मामले सामने आए हैं. महज 20 दिन में कोरोना के आंकड़ों में 100 गुना से ज्यादा का इजाफा होना हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर के प्रकोप पर मुहर (Haryana Corona Update) लगा रहा है. ऐसे में प्रदेश के लोगों को और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है. पिछले 20 दिनों से प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं. शनिवार को सामने आए मरीजों के साथ हरियाणा में एक्टिव मरीजों (Haryana Corona Active Case) की संख्या 13 हजार 937 हो गई है.

वहीं अब तक प्रदेश में कुल 123 ओमीक्रोन के मामले सामने (omicron cases in Haryana) आ चुके हैं. हालांकि इनमें से 100 ओमीक्रोन मरीज ठीक हो गए हैं. फिर भी प्रदेश में 23 ओमीक्रोन के एक्टिव मामले हैं. वहीं शनिवार को मिले कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 1,450 मरीज गुरुग्राम (New Corona Cases In Gurugram) से सामने आए हैं. इसके अलावा 480 मरीज फरीदाबाद, 415 मरीज पंचकूला से, 199 मरीज करनाल से, 181 मरीज अंबाला से मिले हैं.

अगर बात गुरुग्राम जिले की करें तो यहां स्थिति चिंताजनक है. शनिवार को साइबर सिटी में 1,450 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, हालांकि इसके साथ 164 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी गुरुग्राम में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा 6 हजार 642 है. वहीं शनिवार को प्रदेशभर से 377 मरीजों ने कोरोना को मात दी है. बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से पूरे प्रदेश में 2 मरीजों ने दम तोड़ा है. वहीं हरियाणा में अभी तक कोरोना से 10 हजार 72 लोगों की मौत हुई है.

इसके अलावा हरियाणा में अब तक 1 करोड़ 49 लाख 44 हजार 606 लोगों के सैंपल लिए गए हैं. हरियाणा का रिकवरी रेट (haryana corona recovery rate) 96.95 फीसदी है. प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन भी प्रभावी ढंग से चल रही है. प्रदेश में लोगों को कुल 3 करोड़ 67 लाख 3 हजार 214 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है. शनिवार को पहली डोज 1 लाख 43 हजार 297 लोगों को लगी है. वहीं दूसरी डोज 97 हजार 217 लोगों को लगी हैं.