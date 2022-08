पटना: बिहार में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार (Bihar Cabinet Expansion) संपन्न हो गया है. राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने 31 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ (31 New Ministers In Bihar) दिलाई. जिनमें से आरजेडी 16, जेडीयू 11, कांग्रेस से दो, हम से एक और एक निर्दलीय विधायक ने शपथ ली. मंत्रियों के शपथ बनते ही अब विभागों का बंटवारा हो गया है. इसी के साथ मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज नेताओं की नाराजगी (Split in JDU) भी सामने आने लगी है.

मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज JDU के चार नेता : बता दें कि जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के बाद नाराज होकर पटना से बाहर चले गए. माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं कराया, जिससे वे नाराज हैं. इसी के साथ अब जेडीयू के चार और विधायकों की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं. सभी चारों विधायक मंगलवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह से भी दूर रहे. इस दौरान इन सभी नाराज विधायकों ने एक बैठक भी की.

मंत्रालय बंटते ही JDU में फूट की खबरें : जेडीयू के नाराज विधायकों में डॉ संजीव कुमार (परबत्ता), पंकज मिश्रा (रून्नीसैदपुर), सुदर्शन (बरबीघा), और राज कुमार सिंह (मटिहानी) शामिल है. बताया जाता है कि ये सभी विधायक मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं पहुंचे थे. इनमें से जेडीयू के परबत्ता डॉ संजीव कुमार ने एक ट्विट करते हुए विधायकों की फोटो के साथ लिखा – ''तुम से पहले वो जो शख्स यहां तख्त-नशीं था, उस को भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीं था.''

उपेंद्र कुशवाहा भी बताए जा रहे हैं नाराज : इससे पहले जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे है. बताया जा रहा है कि जेडीयू कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही थी लेकिन कुशवाहा दिल्ली चले गए हैं. उनके नजदीकियों का कहना था कि उन्होंने मंत्री बनने से इनकार कर दिया था. खबर तो ये भी है कि 12 अगस्त की रात को राजधानी पटना के मौर्या होटल में हुई कुशवाहा समाज के सांसदों और विधायकों की बैठक में तय हुआ कि नीतीश कुमार किसी को भी मंत्री बना दें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नहीं.

हालांकि इस सवाल पर कि क्या वो नाराज हैं. उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी खबरों को गलत बताया है. उन्होंने कहा था कि, मैं जेडीयू में जहां हूं, संतुष्ट हूं, कोई नाराजगी नहीं हैं. वहीं मंत्री पद को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इनकार किया. उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि 'न मैं चाहता हूं कि मुझे कोई पद दिया जाए.'