कोलकाता: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) (Board of Control for Cricket in India) के अध्यक्ष सौरव गांगुली की पत्नी प्रसिद्ध ओडिसी डांसर डोना गांगुली को चिकनगुनिया से पीड़ित होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी सामने आ रही है कि डोना को अलीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सूत्रों की माने तो वह पिछले चार दिनों से खांसी और गले में दर्द से पीड़ित थी. हालांकि, मंगलवार रात से उसकी बीमारी बढ़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की है कि वह चिकनगुनिया वायरस (Chikungunya Virus) से प्रभावित है.

हालांकि, सौरभ गांगुली के बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी कि बुधवार सुबह से उनकी हालत स्थिर हुई है और पूरा परिवार उनके साथ है. बीसीसीआई अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में ही है. उनकी बेटी सना गांगुली फिलहाल लंदन में पढ़ रही हैं.