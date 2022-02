रामपुर : हिमाचल प्रदेश में छोटी-सी बात को लेकर एक शख्स ने महिला पर कुल्हाड़ी से हमला (woman attacked with axe in Himachal Pradesh) कर दिया. महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस मामले में शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, इस वारदात को वहां मौजूद एक बच्चे ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल (viral video of Woman attacked with axe) हो रहा है. यह घटना शिमला के रामपुर की है.

महिला पर कुल्हाड़ी से हमले का वायरल वीडियो

क्रिकेट खेलने को लेकर महिला पर वार

पुलिस के मुताबिक, नोगीधार के तमैसू ढांक पर स्थित खेल के मैदान पर बच्चे क्रिकेट खेला करते हैं. लेकिन उस जमीन पर धार ग्राम निवासी सेवक राम का कब्जा है. सेवक राम लंबे समय से बच्चों को इस जमीन पर क्रिकेट खेलने से रोक रहा था. बच्चों को क्रिकेट खेलने से रोके जाने की शिकायत पहले भी दो-तीन बार पुलिस से कई गई थी.

इसी बीच शनिवार को जब बच्चों को रोका जा रहा था तो धार गांव की महिला मंडल प्रधान राम प्यारी और सचिव बच्चों के पक्ष में तमैसू पहुंची. वहां इस बात को लेकर उनकी बहस सेवक राम से होने लगी. बहस ज्यादा बढ़ी और इतने में राम प्यारी बोली कि ये जमीन तुम्हारी नहीं सरकारी है. बच्चे यहां खेलेंगे. इसके बाद उसने एक बच्चे को इसे मोबाइल रिकॉर्ड करने को कहा.

इस पर सेवक राम को भी गुस्से में आकर हाथ में पकड़ा कुल्हाड़ी सचिव के सिर पर (shimla woman attacked for playing cricket) दे मारा. जो वीडियो में साफ नजर आ रहा है. वहीं, पास खड़ी राम प्यारी को भी चोटें आई हैं. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और पंचायत प्रधान दिनेश ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.