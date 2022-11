सागर। जिले के जैसीनगर थाना के गार्ड रूम में एक लड़के ने फांसी लगा ली. युवक लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी था. युवक के पिता ने पुलिस और लड़की के परिजनों पर युवक की हत्या का आरोप लगाया है. लड़का और लड़की को मंगलवार तड़के जैसीनगर पुलिस भोपाल से लाई थी. दरअसल प्रेम प्रसंग के मामले में लड़के और लड़की घर से भागे थे और आज सुबह ही पुलिस दोनों को वापस लेकर आई थी. (sagar news) (boy and girl run away from home in love affair)

क्या है मामला: जैसीनगर थाना के सेमरा गोपालमन गांव के रहने वाले राजू पटेल के बेटे क्रीतेश पटेल और बमोरी गांव की लड़की घर से भाग गए थे. इस मामले में क्रीतेश पटेल पर जैसीनगर थाना में लड़की का अपहरण करने का केस दर्ज हुआ था. मृतक के पिता राजू पटेल ने बताया कि दोनों युवक-युवती आपस में प्रेम करते थे और घर भाग गए थे. दोनों को वापस लाने के लिए वह खुद पुलिस के साथ भोपाल गए थे. जहां आज सुबह करीब 4 बजे भोपाल से दोनों को साथ में लेकर आए थे. सुबह तक लड़का ठीक था और उसकी तबीयत भी खराब नहीं थी. वहीं दोनों पक्ष थाने भी पहुंचे थे. करीब 12 बजे जब थाने में युवक और युवती के परिजन मौजूद थे. पुलिस ने युवक के परिजनों को शाम को आने का कह कर घर जाने कह दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद पिता को सागर से सूचना मिली कि उनके बेटे की तबीयत जैसीनगर थाने में बिगड़ गई थी. इसलिए उसको सागर लाए थे, जहां उसकी मौत हो गई. मृतक युवक के पिता राजू पटेल ने आरोप लगाया है कि पुलिस और लड़की के परिजनों ने लड़के को मारा-पीटा और फांसी पर लटका कर मार दिया है.

पुलिस के पास नहीं कोई जवाब: इस मामले में एडिशनल एसपी ज्योति ठाकुर का कहना है कि एक संदेही को थाने में बिठा कर रखा गया था, जिसकी तबीयत बिगड़ गई है. तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है. जबकि जैसीनगर थाना में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पंखे के हुक से तौलिया के जरिए फांसी लगाई गई है. (sagar news) (boy and girl run away from home in love affair) ( boy suicide in Jaisinagar police station)