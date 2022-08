कुल्लू: पर्यटन नगरी मनाली में रहने वाली एक रूसी महिला के साथ (Russian woman raped in Manali) बलात्कार का मामला सामने आया है. आरोप सिंगापुर के एक नागिरक पर लगा है जो टूरिस्ट बनकर मनाली आया था. पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार (Singapore man arrested in rape case) कर लिया है. पुलिस प्रशासन की ओर से सिंगापुर दूतावास को भी इसकी जानकारी दी (Singapore tourist arrested in rape case) जा चुकी है.

महिला ने स्थानीय शख्स से की है शादी : पुलिस के मुताबिक पीड़ित रूसी मूल की महिला ने कुल्लू की उझी घाटी के शख्स से शादी (Ujhi Valley of Kullu) की है. फिलहाल महिला का पति काम के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ था. पीड़िता अपनी मां और दो बच्चों के साथ रहती है. महिला की शिकायत पर पुलिस (Russian woman files rape case in Kullu) ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत केस दर्ज किया है.

मनाली में रह रहा था आरोपी: मनाली में रूसी महिला से रेप मामले में एएसपी सागर चंद्र ने बताया कि आरोपी सिंगापुर का नागरिक है और पर्यटक के रूप में हिमाचल आया हुआ था. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 3 दिन पहले एक होटल में दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया. जिसके बाद महिला ने रविवार शाम को पुलिस को शिकायत दी है. जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एलेक्जेंडर ली जिया नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर (singapore man arrested in manali) लिया है.

होटल में की दरिंदगी: कुल्लू पुलिस के मुताबिक मामला दर्ज करने के बाद आरोपी के संबंध में संबंधित दूतावास को सूचित किया गया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक होटल में (Rape in Manali hotel) दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया. यह घटना 3 दिन पहले की है, लेकिन महिला ने रविवार शाम को पुलिस के पास वारदात को लेकर शिकायत (Russian woman rape in Manali) की. पीड़ित महिला अपनी मां और 2 बच्चों के साथ ऊझी घाटी में रहती है. उसका पति अमरीका में है. पुलिस आज आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी.

ये भी पढ़ें : प्रेमी को ढूंढते हुए चंडीगढ़ से बिलासपुर पहुंची प्रेमिका, प्रेमी के घर पर फंदा लगाकर दी जान