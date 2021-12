अमेठी : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) शनिवार (18 दिसंबर) को अमेठी के जगदीशपुर से हारीमऊ गांव तक छह किमी की पदयात्रा करेंगे. कांग्रेस की जिला इकाई के प्रवक्ता अरविंद चतुर्वेदी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर की सुबह लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे (Amausi Airport of Lucknow) पर पहुंचने के बाद राहुल और प्रियंका सड़क मार्ग से अमेठी जाएंगे. वे यहां आरक्षित विधानसभा सीट जगदीशपुर (Jagdishpur Reserved Assembly Seat) के रामलीला मैदान से हारीमऊ गांव तक मोदी सरकार की नीतियों के विरोध (protest against policies of modi govt) में आयोजित करीब छह किमी की पदयात्रा (six km padayatra) में हिस्सा लेंगे.

प्रवक्ता अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि राहुल और प्रियंका का अमेठी दौरा (Rahul and Priyanka Amethi visit) एक दिवसीय है. पदयात्रा के समापन स्थल हारीमऊ में वे एक सभा को भी संबोधित करेंगे. राहुल और प्रियंका की पदयात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है. लंबे अर्से बाद अमेठी आ रहे राहुल के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं. राहुल और प्रियंका के स्वागत में जगह-जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति (Uttar Pradesh Congress Committee) के सदस्य नरेंद्र मिश्र ने कहा कि राहुल और प्रियंका का अमेठी से परिवार जैसा रिश्ता है. वे हमेशा से अमेठी और यहां के लोगों के लिए सोचते और काम करते आए हैं. कोरोना काल में वे अपने इस परिवार की मदद के लिए सब से आगे रहे.

गौरतलब हैं कि जगदीशपुर विधानसभा सीट आरक्षित है और यहां से भाजपा के सुरेश पासी विधायक हैं, जो प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं. राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्मृति ईरानी से हारने के बाद दूसरी बार अमेठी के दौरे पर आ रहे हैं. राहुल गांधी 15 वर्षों तक यहां से सांसद रहे.

(पीटीआई-भाषा)