जोधपुर. राजस्थान के जोधपुर शहर के जालोरी गेट चौराहा पर सोमवार रात को हंगामा के बाद जिले में इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक ठप कर दी गई है. सोमवार रात चौराहे पर स्थित स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर झंडा लगाने और चौराहे के सर्किल पर ईद से जुड़े बैनर लगाने से विवाद की शुरुआत हुई. इसके अलावा ईद की नमाज को लेकर चौराहे तक लाउडस्पीकर लगाने‌ को लेकर नाराज (Protest against loudspeakers at Jalori Gate) लोगों का हुजूम एकत्र हो गया. लोगों ने नारेबाजी करते हुए झंडे बैनर हटा (Tension on eid in Jodhpur) दिए . इस दौरान इसका विरोध भी हुआ. दूसरा पक्ष भी सक्रिय हो गया था. चौराहे पर कई गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए और पथराव हुआ. भीड़ ने लाउड स्पीकर उतार दिए.

इंटरनेट सेवा ठप: मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जोधपुर जिले में अगले आदेशों तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी है. मंगलवार अलसुबाह जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने इसका आदेश जारी कर दिया.इधर मंगलवार सुबह होने वाली ईदगाह की नमाज को ध्यान में रखते हुए पुलिस का शहर के सभी संवेदनशील इलाकों ने भारी जाब्ता तैनात किया गया है. इधर मुफ़्ती आजम राजस्थान शेर मोहम्मद ने एक अपील जारी कर मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि मौजूदा हालात देखते ज्यादा से ज्यादा लोग अपने नजदीक की मस्जिदों में नमाज अदा करें.

मुफ्ती ने की खास अपील

पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग: हंगामा बढ़ते देख लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी और हल्का बल भी प्रयोग किया. जालोरी गेट से ईदगाह रोड पर अश्रु गैस के गोले दागे गए. देखते देखते भारी संख्या में जाब्ता तैनात किया गया. दोनो पक्षों के लोग जमा हो गए. पुलिस ने देर रात को पूरा इलाका लोगों से खाली करवा लिया इस दौरान मीडिया कर्मियों से पुलिस का विवाद हुआ. पत्रकारों पर लाठियां भांजी गई. जिसमें एक को चोट भी आई. जिसके विरोध में पत्रकार सड़क पर ही बैठ गए. इस दौरान कुछ लोग हथियार के साथ एकत्र होकर आए और पुलिस पर पथराव किया.

पढ़ें- ईद उल फितर को लेकर जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, निगरानी के लिए वॉच टावर तैयार...ड्रोन कैमरे से भी होगी निगरानी

लाउडस्पीकर, झंडे को लेकर रोष: ईद से पहले आखिरी नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है. ईदगाह जालोरी गेट से थोड़ी सी दूरी पर है. नतीजतन, अच्छी खासी तादाद मे लोग जुटते हैं और एक दूसरे के गले लग ईद की मुबारकबाद देते हैं. बरसों से चली आ रही इस रिवायत के विरोध में सोमवार को लोग इकट्ठे हो गए. उन्होंने जालोरी गेट पर बड़े झंडे, बैनर और चौराहे पर लाउड स्पीकर लगाने का विरोध करने लगे, आपत्ति जताई गई. इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी बढ़ता रहा. कुछ देर में भीड़ ज्यादा होने लगी तो झंडे बैनर फाड़ दिए और लाउड स्पीकर भी हटा दिया. जिसके विरोध में दूसरा पक्ष आ गया. पुलिस ने फिर हलका बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया.

भारी पुलिस फोर्स तैनात: गौरतलब है जालोरी गेट पर स्वतंत्रता सैनानी बिस्सा की मूर्ति लगी है.यहां ईद झंडे लगाने को लेकर पहले भी विवाद होते होते टला था. सोमवार रात को यहां बड़े झंडे और लाउड स्पीकर लगाए गए तो मामले ने तूल पकड़ लिया. पुलिस ने एहतियातन लोगो की आवाजाही रोकने के लिए आखालिया चौराहा, सोजती गेट सहित अन्य क्षेत्रों से रास्ते बंद कर दिए लेकिन जालोरी गेट पर लोगों भीड़ होती रही. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट के दोनों डीसीपी, अन्य अधिकारी मौके पर जाब्ते के साथ बने हुए हैं.