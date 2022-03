नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि बैंकों का ऋण चुकाए बिना विदेश भाग जाने वाले कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी (Fugitives Vijay Mallya Nirav Modi Mehul Choksi) की 19,111.20 करोड़ रुपए की संपत्ति (assets worth Rs 19,111.20 crore attached) अब तक जब्त की गई है. राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Minister Of State For Finance Pankaj Chaudhary) ने कहा कि तीनों कारोबारियों ने अपनी कंपनियों के माध्यम से सरकारी बैंकों से धोखाधड़ी की है. जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कुल 22585.83 करोड़ रुपये की हानि हुई है.

उन्होंने कहा कि 15 मार्च 2022 के अनुसार इनमें से 19111.20 मूल्य की आस्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत (Under The Provisions of PMLA (Prevention of Money Laundering Act)) जब्त की गई हैं. उन्होंने कहा कि इनमें से 15,113.91 करोड़ रुपए की आस्तियां सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है. उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ 335.06 करोड़ रुपए मूल्य की आस्तियां जब्त कर भारत सरकार को दे दी गई हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिनांक 15 मार्च 2022 के अनुसार इन मामलों में धोखाधड़ी से निकाली गई कुल निधि में से 84.61 प्रतिशत जब्त कर ली गई है और बैंकों को हुई कुल हानि का 66.91 प्रतिशत बैंकों को वापस दे दिया गया है. उन्होंने कहा कि यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों के संघ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें सौंपी गई संपत्तियों को बेचकर 7975.27 करोड़ रुपए वसूल कर लिया है.