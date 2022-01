सवाई माधोपुर : कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज (बुधवार) राजस्थान के रणथंभौर में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट (Priyanka Gandhi Birthday Celebration In Ranthambore) करेंगी. इसके लिए वह परिवार सहित रणथंभौर पहुंच गई हैं. उनका परिवार होटल 'शेर बाघ' में ठहरा है. पचासवें जन्मदिन पर प्रियंका गांधी वर्चुअल मोड में दोपहर 12.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती हैं.

प्रियंका गांधी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान (Priyanka Gandhi In Ranthambore National Park) फोटोग्राफी और वन्यजीवों को नजदीक से निहारने आती रहती हैं. परिवार समेत अपना क्वालिटी टाइम यहां वो बिताती रही हैं. बीते साल इससे 28 नवंबर को रणथंभौर भ्रमण पर आईं थीं. गोपनीय दौरे में उन्होंने रणथंभौर में सफारी का आनंद उठाया था.

पति संग पहुंची रणथंभौर पहुंची प्रियंका

प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को पुलिस सुरक्षा में सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंची. उनके साथ पति रॉबर्ट वाड्रा भी (Priyanka Gandhi In Ranthambore With Husband Robert Vadra) मौजूद थे. वाड्रा परिवार ने मंगलवार शाम रणथंभौर टाइगर रिजर्व का भ्रमण कर वन्यजीवों को करीब से देखा. प्रियंका ने परिवार सहित जोन 4 में वन भ्रमण कर बाघिन टी- 111 शक्ति और उसके शावकों को निहारा. साथ ही मलिक तालाब पर एक बाघ के दीदार (Priyanka Gandhi Vadra spots Big Cats in Ranthambore) किए. बाघ, बाघिन व शावकों को देख प्रियंका का परिवार गदगद हो गया. मेहमानों ने बाघों व वन्यजीवों की स्वच्छंद अठखेलियां को अपने कैमरों में कैद किया.

खास लोगों संग होटल में मनाएंगी जन्मदिन

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, प्रियंका गांधी वाड्रा आज होटल 'शेर बाघ' में अपना जन्मदिन मनाएंगी. इस दौरान होटल संचालक जैसल सिंह का परिवार भी मौजूद रहेगा. दोनों परिवारों व खास मेहमानों की मौजूदगी में प्रियंका गांधी वाड्रा केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी. इसके बाद वह दोबारा वन भ्रमण पर जा सकती हैं. प्रियंका वन्यजीव प्रेमी हैं और अकसर वो यहां आती रही हैं. बाघों की फोटोग्राफी पर आधारित उनकी कॉफी टेबल बुक भी प्रकाशित हुई है. खास बात ये कि पहली बार वो अपनी पिता और देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी के साथ यहां आई (Priyanka Visited Ranthambore National Park With Father Rajiv Gandhi) थीं. तब से राजस्थान के इस बाघों के इस रहवास से उन्हें खासा लगाव है.