पणजी : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra) दस दिसंबर को एक दिन के लिए गोवा के दौरे पर आएंगी. इस दौरान वह कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगी और युवाओं एवं महिलाओं से संवाद करेंगी. यह जानकारी बुधवार को पार्टी के एक नेता ने दी.

प्रियंका गांधी दस दिसंबर को दक्षिण गोवा के केपेम विधानसभा क्षेत्र के मोरपिरला गांव (Morpirla Village in Kepem Assembly Constituency, South Goa) में महिलाओं से बातचीत करेंगी. यह जानकारी विपक्ष के नेता दिगंबर कामत (Leader of the Opposition Digambar Kamat's statement) ने दी. केपेम सीट का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंद्रकांत कावलेकर करते हैं जो पहले कांग्रेस में थे.

उन्होंने बताया कि मोरपिरला गांव जाते समय दक्षिण गोवा के असोलना गांव में वह स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी. कामत ने कहा कि 75 वर्ष पहले पुर्तगाली शासन के दौरान लोहिया ने गोवा क्रांति का आह्वान किया था.

उसी दिन वह दक्षिण गोवा के मारगाव शहर स्थित एमसीसी मैदान में युवाओं के साथ संवाद करेंगी. बाद में वह शहर के एक अन्य स्थान पर महिलाओं से वार्ता करेंगी. कामत ने कहा कि एमसीसी भवन की आधारशिला 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी.

उन्होंने बताया कि मारगाव कार्यक्रम के बाद प्रियंका गांधी दाबोलिम का दौरा करेंगी जहां कई प्रमुख नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा. गोवा में कांग्रेस के लगातार पतन के परिप्रेक्ष्य में प्रियंका गांधी का दौरा हो रहा है. कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनावों में 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी लेकिन 40 सदस्यीय विधानसभा में उसके अब सिर्फ तीन विधायक बचे हैं. उसके अधिकतर विधायक भाजपा में शामिल हो गए.

(पीटीआई-भाषा)