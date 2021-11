ग्लासगो : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने मंगलवार को अपने नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा (Nepalese counterpart Sher Bahadur Deuba) से मुलाकात कर घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 का मुकाबला करने और महामारी से उबरने के तरीकों पर चर्चा की. जुलाई में देउबा के नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी से उनकी यह पहली मुलाकात है.

ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UN conference on climate change in Glasgow) से इतर मोदी और देउबा के बीच हुई यह बैठक, भारत द्वारा छोटे द्वीपीय देशों के लिए लचीली आधारभूत संरचना (Initiative for the Resilient Island States - IRIS) पहल की शुरुआत किये जाने के बाद हुई.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Ministry of external affairs (MEA) spokesperson Arindam Bagchi) ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की. प्रधानमंत्री देउबा के पदभार ग्रहण करने के बाद हुई इस पहली मुलाकात में दोनों नेताओं ने हमारे घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. जलवायु, कोविड-19 पर भी चर्चा की और महामारी से उबरने की दिशा में मिलकर काम करने का संकल्प लिया.

(पीटीआई-भाषा)