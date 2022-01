नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के डीएम से बातचीत (pm modi will interact with dms of various districts) करते हुए कहा कि जनभागीदारी से बेहतर परिणाम आते ही हैं.

उन्होंने कहा, ' जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए, तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है. आज हम देश के आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं.' आज आकांक्षी जिले देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रहे हैं. आप सबके प्रयासों से आकांक्षी जिले आज गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं. जो ज़िले पहले कभी तेज प्रगति करने वाले माने जाते थे,आज कई पैमानों में ये आकांक्षी ज़िले भी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं.'



उन्होंने कहा, 'कई जिलों में कुपोषण को दूर भगाया है. सुकमा में 90 प्रतिशत लोगों का टीकाकरण हुआ. पिछड़े जिलों पर हमारी सरकार ने ध्यान दिया. एक जिले की सफलता से दूसरे जिले को सीखना चाहिए. तकनीकी रूप से जिलों में बेहतर काम हो रहे हैं. गांव- गांव बिजली शौचालय पहुंची है. '