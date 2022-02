नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुए हादसे पर शोक जताया है और दो-दो लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. ज्ञात हो कि ऊना के बाथू औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कारखाने में विस्फोट होने से मंगलवार को सात लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य झुलस गए.

प्रधानमंत्री कार्यालय (The Office of the Prime Minister) ने एक ट्वीट में मोदी के हवाले से कहा कि हिमाचल प्रदेश के ऊना की एक फैक्ट्री में हुआ हादसा दुखद है. जिन लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. इसके साथ ही मैं हादसे में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

प्रधानमंत्री कार्यालय (The Office of the Prime Minister) ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ की ओर से 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे और घायलों को 50000 रुपये दिए जाएंगे.

(पीटीआई)