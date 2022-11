नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन पालतू कुत्तों के हमला करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं. ऐसा ही मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट में देखने को मिला जहां पर लिफ्ट में जा रहे एक मासूम बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया और उसके हाथ पर काट लिया. (dog attacked the innocent child in Greater noida) लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुत्ते के हमले का यह वीडियो कैद हो गई.



मंगलवार को बिसरख थाना क्षेत्र के ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में एक मासूम बच्चा अपनी मां के साथ टावर नम्बर 7 की लिफ्ट में जा रहा था. तभी लिफ्ट में एक युवक अपने पालतू कुत्ते को लेकर चढ़ता है और पालतू कुत्ता लिफ्ट में चढ़ते ही बच्चे के हाथ पर तेजी से काट लेता है. (pet dog bite a child in La Residencia Society) वह तो समय रहते युवक कुत्ते को डांट कर साइड कर देता है वरना कुत्ता इस दौरान बच्चे पर और बुरी तरह से हमला कर सकता था. कुत्ते के हमले का वीडियो लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

स्कूल जा रहे मासूम बच्चे को कुत्ते ने काटा

बताया जा रहा है कि बच्चे को चार टांके लगवाए गए हैं. हालांकि उसको ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन कुत्ते के इस तरह हमला करने के बाद से पूरी सोसाइटी में डर का और रोष का माहौल है. गौरतलब है कि इससे पहले भी अन्य कई सोसाइटी में कुत्ते को लेकर कई बार विवाद हो चुके हैं और पालतू कुत्तों को इस तरह से घुमाने को लेकर भी सोसाइटी में कई तरह के नियम बनाए गए हैं. लेकिन उसके बावजूद भी पालतू कुत्ते को खुले में घुमाया जाता है और वह बच्चों को निशाना बनाते हैं.

फिलहाल स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद काफी रोष देखने को मिल रहा है. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मासूम बच्चे को टीके लगवाए गए हैं. पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है. हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

