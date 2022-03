जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक बार फिर से धर्मांतरण को लेकर हंगामा हुआ है. पुलिस ने दो पास्टर को गिरफ्तार किया (Two pastors who were converting in Jashpur arrested) है. जशपुर के बगिया गांव में धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और पास्टरों के बीच जमकर बहस हुई. हिंदू संगठनों को बगिया गांव में हिन्दू धर्म को मानने वाली कंवर जाति के कई परिवारों को ईसाई धर्म में शामिल कराने की जानकारी मिली थी. इसके बाद हिंदू संगठन सभा स्थल में पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा : सूचना मिलने ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया. हिंदू संगठनों के गंभीर आरोप और पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों पास्टरों को हिरासत में लिया. दोनों के खिलाफ धारा 295 (क), 34 आईपीसी और धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया गया है. विश्व हिंदू परिषद (Vishwa Hindu Parishad) के नेता राजेश गुप्ता ने बताया कि धर्मांतरण को रोकने के लिए हिन्दू संगठन भी सक्रिय हैं और गुमराह होकर धर्म परिवर्तन करने वालों को समझा रहे हैं.

ईटीवी से बातचीत में आरोपियों ने रखा अपना पक्ष. पुलिस ने भी कार्रवाई की जानकारी दी.

कहां की है घटना : बताया जाता है कि जशपुर के कांसाबेल थाना क्षेत्र के बगिया गांव में ईसाई समुदाय ने प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी. भालूटोली बस्ती में जकरियाह केरकेट्टा की जमीन में बने प्रार्थना भवन में दो पास्टर ग्रामीणों के साथ मिलकर ईसाई धर्म के तौर तरीकों से प्रार्थना कर रहे थे. इसी दौरान हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पहुंचे और धर्मांतरण (conversion in jashpur) कराने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दो ईसाई पास्टरों क्रिस्टोफर केरकेट्टा और ज्योति प्रकाश टोप्पो को हिरासत में लिया . दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है. दोनों पास्टरों का संबंध पेंटिकोस्टल चर्च से है.

