चंडीगढ़ : प्रशासन ने सेक्टर-15 में हाउस नंबर 3505 को कंटेनमेंट जोन (Omicron in chandigarh) घोषित कर दिया है. यहां दक्षिण अफ्रीका से आया व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव (Omicron in chandigarh) पाया गया है. व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव (Omicron in chandigarh) पाए गए हैं. परिवार का एक सदस्य पिछले हफ्ते ही साउथ अफ्रीका से चंडीगढ़ (Omicron in chandigarh) आया था. कोरोना के न्यू वेरिएंट ओमीक्रॉन (corona new variant omicron) के केस साउथ अफ्रीका और यूरोप से आने शुरू हुए थे. इस परिवार के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन सावधानी बरत रहा है.

परिवार के लोगों में न्यू वेरिएंट ओमीक्रॉन (corona new variant omicron) की अभी पुष्टि नहीं हुई है. जांच के लिए सभी लोगों के सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं. बता दें कि, कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन (corona new variant omicron) ने दुनिया के तमाम देशों की चिंता बढ़ा दी है. ये वेरिएंट सबसे पहले साउथ अफ्रीका और यूरोप में पाया गया. ओमीक्रॉन वेरिएंट (corona new variant omicron) के सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जाहिर की है.

नए वेरिएंट के सामने आने के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को लेकर सतर्क हो गए हैं. दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर लौटे यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरते ही क्वारंटाइन किया जा रहा है. भारत ने भी कई देशों से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है. ओमीक्रॉन वेरिएंट (corona new variant omicron) के पहले मामले की पुष्टि 24 नवंबर को हुई थी.

