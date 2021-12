नई दिल्ली : कोरोना के नए वेरिएंट (New Variant Of Corona Omicron ) के चलते दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन (lockdown due to omicron in delhi ) की कोई संभावना नहीं है. स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक़, सरकार अपने स्तर पर सभी तैयारियां कर रही है. जो लोग कोरोना प्रभावित देशों से आ रहे हैं उन सभी का टेस्ट हो रहा है. हालांकि, केंद्र सरकार को प्रभावित देशों से आने वाली फ़्लाइट बंद कर देनी चाहिए.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ओमीक्रोन वेरिएंट (New Variant Of Corona Omicron) से प्रभावित देशों से आने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग करवा रही है. अभी तक कुल 27 लोग एलएनजेपी अस्पताल (LNJP Hospital Omicron) में भर्ती कराये गए हैं, जिनमें से 17 पॉजिटिव आए हैं. एक व्यक्ति में ही ओमीक्रोन वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई है और बाकी लोगों की जांच जारी है. सभी मरीज़ अस्पताल में हैं और कई ऐसे भी हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है.

जैन ने कहा कि अभी संक्रमण दर 0.5 फीसदी है, जिस दिन एक हजार में से 5 लोग पॉजिटिव आना शुरू होंगे, उस दिन प्लान का पहला चरण शुरू होगा. इसका दूसरा चरण संक्रमण दर एक फीसदी होने पर यानी एक हजार में से 10 लोगों के पॉजिटिव आने पर शुरू किया जाएगा. तीसरा चरण एक हजार टेस्ट करने पर 20 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने पर यानी 2‌ फीसदी संक्रमण दर होने पर शुरू किया जाएगा. चौथा और आखरी चरण पांच फीसदी संक्रमण दर होने पर शुरू किया जाएगा. हालांकि अभी दिल्ली में कोरोना के मामले 0.5 फीसदी से बहुत कम है. इसलिए किसी भी प्रकार का कोई लॉकडाउन अभी नहीं लगाया जाएगा.



उन्होंने कहा कि सभी को सतर्क रहने की जरूरत है. क्योंकि यह वेरिएंट बहुत ही तेजी से फैलने वाला है. यह डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मास्क ही वायरस के हर वेरिएंट से बचने का एकमात्र शील्ड है. सभी लोग मास्क जरूर लगाएं तथा जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज़ नहीं लगवाई है, वे जल्द से जल्द दूसरी डोज़ लगवाएं. दिल्ली में 93.9 फीसदी से भी ज्यादा लोग वैक्सीन की पहली डोज़ ले चुके हैं. दूसरी डोज़ 61.3 फीसदी से ज्यादा लोग ले चुके हैं. जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को चिट्ठी लिख कर ऑमीक्रोन वेरिएंट (omicron coronavirus) से प्रभावित देशों से आने वाले फ्लाइट को कुछ समय तक बंद करने की अपील की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया. पिछली बार भी केंद्र सरकार से हमने अपील की थी कि विदेशों से आने वाली फ्लाइट को जल्द से जल्द बंद करें, लेकिन केंद्र सरकार ने विदेशों से आने वाले फ्लाइट को बंद करने में बहुत देरी कर दी थी, जिसका नतीजा हम लोग देख चुके हैं.

अब जरूरी है कि केंद्र सरकार हमारी बातों को संज्ञान में ले और कुछ दिनों के लिए ओमीक्रोन वेरिएंट (omicron coronavirus) से प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट बंद करें. ओमीक्रोन वेरिएंट से बचने का यह सबसे आसान और कारगर तरीका है. दिल्ली में विदेशों से सबसे ज़्यादा फ्लाइट आती हैं, इसलिए दिल्ली को इससे सबसे ज़्यादा खतरा है.

