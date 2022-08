रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे (Chhattisgarh crime news) हैं. साइबर ठगों के बिछाए जाल में लोग आसानी से फंस रहे हैं. ठगी के लिए फ्राड नए-नए तरीके अपना रहे (New way of cheating using google) हैं. इसी के तहत अब ठगों ने कई कंपनियों के नाम गूगल में अपना नंबर डाला (New way of cheating using google) है. लोग जैसे ही संबंधित कंपनी को फोन करते हैं. साइबर ठग ओटीपी मांगकर ठगी की वारदात को अंजाम दे देते हैं. आइए जाने राजधानी में किस तरह लोग ठगी का शिकार हो (Frauds doing cyber fraud through Google in Chhattisgarh) रहे हैं.





बड़ी-बड़ी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट : ठग मोबाइल कंपनी से लेकर बड़ी कंपनियों के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर रखे हुए हैं. वह हूबहू असली वेबसाइट की तरह दिखाई देती है. उसमें ठग हेल्पलाइन नंबर पर अपना नंबर अपलोड करके रखे हैं. डिजिटल प्लेटफार्म में इमरजेंसी नंबर की जगह अपना नंबर अपलोड किए हैं. लोग उसमें मदद के लिए फोन करते हैं. ठग मोबाइल पर लिंक भेजकर प्रोसेस कराते हैं. उसके बाद खाते से पैसा निकाल लेते हैं.

गूगल का इस्तेमाल कर ठगी

शांति नगर की रहने वाली निगीता सिंह ने ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई (cyber crime in raipur ) है. निगीता ने बेमेतरा की विक्रम गैस एजेंसी से गैस कनेक्शन रायपुर की कान्हा गैस एजेंसी तेलीबांधा में ट्रांसफर कराना चाहती थी. इसके लिए उसने गूगल पर गैस एजेंसी का नंबर सर्च किया. गूगल से मिले मोबाइल नंबर पर फोन किया. सामने वाले की ओर से क्यूआर कोड भेजा गया और फोन-पे से स्केन करने को कहा गया. फोन धारक ने कहा कि पैसा ट्रांसफर करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. इसके बाद बदमाशों ने बातों में उलझाकर उसके खाते से करीब 98 हजार रुपये पार कर दिए.